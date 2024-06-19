Головне за день: РФ наближається до Торецька. Удари по енергосистемі

Суспільство



Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив вироки у кримінальній справі стосовно громадян України Олександра Погорєлова, Василя Чурилова, Олександра Тимошенка та Артема Єна. Їх звинувачують в участі у вбивстві командира батальйону «Спарта» Арсена «Мотороли» Павлова та військовослужбовця цього підрозділу Євгена Гадлія, командира військової частини корпусу «Народної міліції ЛНР» Олександра Колосова. А також заступника командира військової частини «ВС ДНР» Олексія Видріна та замаху на тодішнього голову угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.



Погорєлова засудили до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму. Єну, Чурилова та Тимошенка засуджено до 17, 13 і 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.



Погорєлов в останньому слові перед оголошенням вироку докладно описав тортури, яким його піддавали задля визнання у вбивстві «Мотороли». За словами Погорєлова, описані ним події сталися 2018 року, а катували його співробітники «Управління боротьби з організованою злочинністю ДНР» під керівництвом людини на прізвище Захаров.



На території захопленого Донецька розташовано 120 водних об'єктів. За словами голови окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна, жоден із них не придатний для купання.



В окупованому Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону Східний.



Встановлено особу загиблого українського військовослужбовця, якого жорстоко вбили російські окупанти. Крім того, українській стороні відомі імена російських командирів, які наказали обезголовити військового.



Аналітик видання BILD дійшов висновку, що війна в Україні революційним чином змінила ринок зброї за трьома напрямками: відбувається відродження важких ракетних комплексів, цивільні компанії переходять на виробництво зброї, на ринок вийшли компанії з країн третього світу, які постачають дешеву зброю за низькою ціною.



Бойові дії



За даними військових аналітиків українського проекту DeepState, війська РФ просунулися біля Північного та Олександрополя на Донеччині. Від виступу російських військ неподалік Північного до околиць Торецька залишається близько 4 кілометрів.



Війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному на Донеччині: одна людина загинула, двоє поранені. У цих населених пунктах пошкоджені приватні будинки, автомобіль та лінії електромережі.



Російські війська завдавали ударів по житлових кварталах Херсона. Зокрема, атакували лікарню. Постраждали дві людини.



У ніч проти 19 червня армія РФ завдала удару по енергетичному об'єкту в Україні в одній із центральних областей. Крім того, у Львівській області внаслідок нічного удару росіян пошкоджено повітряні лінії електропередач та електричне обладнання. Також у Львові постраждала одна людина.



В окупованому Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу у Петрівському районі.



На нафтобазі в порту Азова Ростовської області РФ вже другу добу триває пожежа після атаки безпілотників у ніч проти 18 червня.



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