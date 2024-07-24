Главное за день: Росармия пытается окружить ВСУ возле Прогресса. Протест в Донецке

Политика



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет последовательную позицию, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова это делать добропорядочно. «Но такой готовности с российской стороны пока не наблюдается», – подчеркнул Кулеба.



Украина имеет план возвращения оккупированного Крыма. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, этот план – реалистичный.



Общество



Тела погибших военнопленных возвращают в Украину без внутренних органов. Такие случаи свидетельствуют о том, что они используются в России для трансплантации. Соответствующее заявление было сделано на встрече в Анкаре представителей семей военнопленных с послом Украины в Турции Василием Боднаром.



Российские оккупанты продолжают ежедневно атаковать Торецк Донецкой области, город разрушен на 70%, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что из Торецка за две недели были эвакуированы около двух тысяч жителей. Сейчас в городе остаются 3,5 тысячи людей.



В Москве взорвался автомобиль замначальника 89-го центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. Раненый в результате подрыва машины в Москве военный — офицер в/ч «психологических операций» ГРУ Андрей Торгашов — тезка замначальника передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова.



Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе, по информации из нескольких источников, эпидемия холеры. Город закрыт на въезд из Донецка, людей не выпускают. Представители оккупационных властей завозят продукты питания в костюмах ОЗК и противогазах.



Водные ресурсы оккупированного Крыма существенно уменьшаются, а «спутниковый портрет» полуострова постепенно «засыхает». Об этом сообщили аналитики DeepState после анализа спутниковых снимков.



Жители Кировского района временно оккупированного Донецка перекрыли улицу в городе из-за отсутствия водоснабжения. Люди заблокировали движение автомобилей и требовали вернуть воду. Некоторые не видели воду в кранах с 2022 года.



Боевые действия



Российские оккупанты пытаются окружить часть группировки Сил обороны вблизи села Прогресс. При этом, приказа об отходе украинских военных из этого района нет. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



Утром российские войска два раза ударили по Харькову ракетами С-300. Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Второй - в район частного сектора, возник пожар в одном из домов. Пострадал один человек.



Российская армия ударила по Часов Яру, Гродовке и Николаевке на Донетчине: ранены три человека. Так, во время эвакуации из опасной части региона получила множественные осколочные ранения женщина 69 лет.



ВСУ ракетами HIMARS уничтожили российский «Панцирь-С1» на юг от оккупированного Донецка. Первая ракета повредила «Панцирь», вторая – его полностью уничтожила.



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