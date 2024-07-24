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Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку

24 липня 2024, 23:49

Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку

Політика

 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив , що Україна має послідовну позицію, яка полягає у готовності вести переговорний процес із російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова це робити доброчесно. «Але такої готовності з російської сторони поки що не спостерігається», – наголосив Кулеба.

Україна має план повернути окупований Крим. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, цей план є реалістичним.

Суспільство

 Тіла загиблих військовополонених повертають до України без внутрішніх органів. Такі випадки свідчать, що вони використовуються в Росії для трансплантації. Відповідну заяву було зроблено на зустрічі в Анкарі представників сімей військовополонених із послом України у Туреччині Василем Боднаром.

Російські окупанти продовжують щодня атакувати Торецьк Донецької області, місто зруйноване на 70%, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що з Торецька за два тижні було евакуйовано близько двох тисяч мешканців. Нині у місті залишаються 3,5 тисячі людей.

У Москві вибухнув автомобіль заступника начальника 89-го центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Поранений в результаті підриву машини в Москві військовий - офіцер в/ч "психологічних операцій" ГРУ Андрій Торгашов - тезка заступника начальника радіоцентру.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив , що у місті, за інформацією з кількох джерел, епідемія холери. Місто закрите на в'їзд із Донецька, людей не випускають. Представники окупаційної влади завозять продукти харчування у костюмах ОЗК та протигазах.

Водні ресурси окупованого Криму суттєво зменшуються , а «супутниковий портрет» півострова поступово «засихає». Про це повідомили аналітики DeepState після аналізу супутникових знімків.

Жителі Кіровського району тимчасово окупованого Донецька перекрили вулицю у місті через відсутність водопостачання. Люди заблокували рух автомобілів та вимагали повернути воду. Дехто не бачив воду у кранах із 2022 року.

Бойові дії

 Російські окупанти намагаються оточити частину угруповання Сил оборони поблизу села Прогрес. При цьому наказу про відхід українських військових із цього району немає. Про це повідомили військові аналітики українського проекту DeepState.

Вранці російські війська двічі вдарили по Харкову ракетами С-300. Перший удар припав у промислову зону одного з районів міста. Другий - у район приватного сектору, виникла пожежа в одному із будинків. Постраждала одна людина.

Російська армія вдарила по Часовому Яру, Гродівці та Миколаївці на Донеччині: поранено троє людей. Так, під час евакуації з небезпечної частини регіону дістала множинні осколкові поранення жінка 69 років.

ЗСУ ракетами HIMARS знищили російський «Панцир-С1» на південь від окупованого Донецька. Перша ракета пошкодила «Панцир», друга – повністю знищила.

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