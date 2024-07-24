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В Крыму водные ресурсы существенно уменьшаются: оккупированный полуостров «засыхает»

24 июля 2024, 18:07

В Крыму водные ресурсы существенно уменьшаются: оккупированный полуостров «засыхает»

Спутниковый снимок «засыхающего» Крыма. Фото: DeepState Спутниковый снимок «засыхающего» Крыма. Фото: DeepState

Водные ресурсы оккупированного Крыма существенно уменьшаются, а «спутниковый портрет» полуострова постепенно «засыхает». Об этом сообщили аналитики DeepState со ссылкой на спутниковые снимки.

Сразу после оккупации города Новая Каховка Херсонской области россияне взорвали дамбу, которая перекрывала воду в Крымский канал. После этого в 2022 году они начали налаживать систему орошений, но уже в июне 2023-го, опасаясь высадки украинских войск, захватчики взорвали Каховскую ГЭС.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план возвращения Крыма.

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