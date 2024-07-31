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Главное за день: Ситуация в Торецке ухудшается. В российском плену умер «азовец»

31 июля 2024, 23:00

Главное за день: Ситуация в Торецке ухудшается. В российском плену умер «азовец»

Общество

55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в «Азове», умер в ростовском СИЗО. Российские оккупанты обвиняли военного в якобы «участии в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти». В медицинской справке отмечено, что причина смерти не определена из-за «гнилостных изменений тела».

В шести населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями.

Министерство культуры и информационной политики Украины работает над возвращением в государственное управление Святогорской Лавры в Донецкой области.

Глава Кремля Владимир Путин своим указом установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей мобилизованным, призывникам, другим гражданам России, а также иностранцам, которые с 1 августа по 31 декабря текущего года заключат контракт о прохождении военной службы на территории Украины.

Оккупанты изменили герб и флаг захваченного Лисичанска. Захватчики заявили, что их герб якобы «языком аллегорий символизирует исторические, экономические, топонимические и прочие особенности Лисичанска, а лисица в гербе является гласной фигурой и обозначает название города». При этом «новая» геральдика основана на гербе города Лисичанска, утвержденном в 1993 году. Там также присутствует изображение лисицы. Изменены цвета и положение полос.

Боевые действия

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину, что является долгожданным шагом, способным повысить способность разрушенной войной страны отражать атаки России. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Российские военные пытаются оккупировать Торецк Донецкой области. Для продвижения к городу россияне хотят захватить терриконы в Северном и Железном. Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Российские оккупанты из РСЗО «Град» обстреляли Часов Яр. В результате прямого попадания в частный дом получила ранения 75-летняя пенсионерка. Россияне также обстреляли Новогродовскую громаду, поселок Пивничное и село Анновка, в результате чего один человек погиб, еще пять – получили ранения.

ВСУ нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле города Курск РФ. Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, наблюдалась работа российской ПВО и взрывы в точках прицеливания. Подробная информация о результатах поражения объекта уточняется.

В конце июля, через день после встречи Путина и Асада, был нанесен удар по авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо. В ходе атаки был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы.

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