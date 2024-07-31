Россияне с начала суток атаковали три населенных пункта Донетчины: один погибший, пострадали дети

Российские оккупанты 31 июля обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области из артиллерии, авиации и БПЛА. В результате атак один человек погиб, еще пять — травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В ведомстве отметили, что под удар россиян попал поселок Пивничное, Новогродовская громада и село Анновка.



«31 июля 2024 года ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел поселка Пивничное Бахмутского района. В результате попадания средств поражения по одной из улиц получили ранения ног двое жителей — мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.



Кроме того, захватчики сбросили дрон на Новогродовскую громаду, 61-летний тракторист от полученных травм умер в карете скорой помощи.



Также оккупанты атаковали село Анновка Покровского района с помощью авиационной бомбы, предварительно, «КАБ-250» с УМПК.



«Во время вражеской атаки ранены две несовершеннолетние девушки 3 и 15 лет. Также получил телесные повреждения 38-летний гражданин», — написали прокуроры.



Отметим, что у пострадавших диагностирована открытая черепно-мозговая травма, раны головы, грудной клетки и спины. 3-летний ребенок находится в тяжелом состоянии.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что утром, 31 июля, российские войска нанесли очередной удар по Новогродовке Донецкой области. В результате утреннего обстрела есть повреждения.