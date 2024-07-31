Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Ситуація у Торецьку погіршується. У російському полоні помер «азовець»

31 липня 2024, 23:00

Головне за день: Ситуація у Торецьку погіршується. У російському полоні помер «азовець»

Суспільство

 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм в полку «Азові», помер у ростовському СІЗО. Російські окупанти звинувачували військового в нібито «участі у діяльності терористичної організації та у спробі насильницького захоплення влади». У медичній довідці зазначено, що причина смерті не визначена через «гнильні зміни тіла».

У шести населених пунктах Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей. Планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками чи іншими законними представниками.

Міністерство культури та інформаційної політики України працює над поверненням до державного управління Святогірської Лаври у Донецькій області.

Голова Кремля Володимир Путін своїм указом встановив одноразову виплату 400 тисяч рублів мобілізованим, призовникам, іншим громадянам Росії, а також іноземцям, які з 1 серпня по 31 грудня поточного року укладуть контракт про проходження військової служби на території України.

Окупанти змінили герб та прапор захопленого Лисичанська. Загарбники заявили, що їхній герб нібито «мовою алегорій символізує історичні, економічні, топонімічні та інші особливості Лисичанська, а лисиця в гербі є гласною фігурою та позначає назву міста». При цьому «нова» геральдика заснована на гербі Лисичанська, затвердженому 1993 року. Там також є зображення лисиці. Змінено кольори та положення смуг та додано корону.

Бойові дії

 Перша партія винищувачів F-16 від союзників НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, здатним підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати атаки Росії. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Російські військові намагаються окупувати Торецьк на Донеччині. Для того, щоб мати змогу просунутися до міста росіяни хочуть захопити терикони у Північному та Залізному. Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Окупанти з РСЗВ «Град» обстріляли Часів Яр. Внаслідок прямого влучення в приватний будинок отримала поранення 75-річна пенсіонерка. Росіяни також обстріляли Новогродівську громаду, селище Північне та село Аннівка, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять – отримали поранення.

ЗСУ завдали удару по складу зберігання озброєння та військової техніки біля міста Курськ РФ. Як повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, спостерігалася робота російської ППО та вибухи у точках прицілювання. Детальна інформація про результати ураження об'єкта уточнюється.

Наприкінці липня, через день після зустрічі Путіна і Асада, було завдано удару по авіабазі Кувейрес, розташованої на схід від Алеппо. Під час атаки було знищено комплекс радіоелектронної боротьби.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Ситуація у Торецьку погіршується. У російському полоні помер «азовець»
22:00
Російські окупанти затвердили нові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська
16:59
Окупований Хрустальний вранці зазнав ракетної атаки: подробиці
15:25
За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів
10:34
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі
23:20
Головне за день: Бої під Часовим Яром та Нью-Йорком. РФ відправить солдатів з України до Малі?
19:36
Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія
16:58
Громадянин Данії позвався до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україну
15:29
Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України
14:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:18
Офіцер ЗСУ повідомив, що росіяни увійшли до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують
13:14
За донати «Азову» затримали жителя окупованого Луганська
11:07
Лісові пожежі наблизилися до окупованого Сєверодонецька на Луганщині
10:21
В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий
07:40
У Росії засудили українку до 7 років ув'язнення у справі про теракт під час «референдуму»
07:10
На Донбасі армія РФ просунулась поблизу низки населених пунктів — DeepState
23:10
Головне за день: Удари по Торецьку – евакуація під вогнем. Річниця теракту в Оленівці
20:42
Після захоплення Бахмута, Авдіївки та Маріуполя 27% житла в аварійному стані – Путін
18:00
На окупованій Луганщині кілька днів не буде води: названі міста та селища
16:46
На окупованій Донеччині росіяни масово вирубують ліси та продають деревину за кордон
усі новини
23:02
Україна вже використовувала винищувачі F-16: поки що як протиповітряну оборону – The Telegraph
23:00
Головне за день: Ситуація у Торецьку погіршується. У російському полоні помер «азовець»
22:44
Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення російських військ
22:00
Російські окупанти затвердили нові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська
21:12
Армія РФ завдала ударів по Часовому Яру, Лиману та Миколаївці на Донеччині: поранені чотири людини
19:26
Україна отримала першу партію винищувачів F-16 – Bloomberg
18:53
Смерть захисника Маріуполя в ростовському СІЗО: в «Азові» підтвердили його загибель та розповіли перші подробиці
17:40
Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії
17:37
Планують вивести 21 дитину: на Донеччині оголосили про примусову евакуацію
16:59
Окупований Хрустальний вранці зазнав ракетної атаки: подробиці
16:44
Святогірську Лавру планують забрати в УПЦ МП та повернути до державного управління
16:13
У Костянтинівці з 1 серпня відключать воду: причина
15:43
ЗСУ вночі завдали удару по складу з озброєнням та військовою технікою біля Курська РФ
15:25
За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів
14:54
Росіяни з початку доби атакували три населені пункти Донеччини: один загиблий, постраждали діти
14:50
Під Донецьком упав російський військовий вертоліт Мі-8: імовірно, його збили ЗСУ
14:30
Армія РФ намагається підібратися до Торецька, йдуть бої: у DeepState розповіли про ситуацію на лінії фронту
14:18
Військовополонений із «Азова» помер у Ростовському СІЗО
13:32
У селі під Краматорськом потонув чоловік
12:59
На Донеччині понад 150 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго
усі новини
ВІДЕО
У Сирії по російській авіабазі було завдано удару: джерела ГУР в Kyiv Post Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії
31 липня, 17:40
У Повітряних силах показав падіння збитого БПЛА. Фото: Микола Олещук Олещук показав кадри падіння та детонації збитого дрона під час масованої атаки росіян
31 липня, 12:46
Сьогодні вранці у Пролетарському районі окупованого Донецька пролунали вибухи. Фото: «Типовий Донецьк» / Telegram В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі
31 липня, 10:34
Піша колона російських військових на Донеччині. Фото: кадр із відео Рухалися до українських позицій: ЗСУ розбили пішу колону російських військових на Донеччині
30 липня, 22:00
Пожежа поблизу підстанції у районі окупованої Керчі. Фото: кадр із відео Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія
30 липня, 19:36
Масштабна пожежа на оборонному заводі у місті Єкатеринбург РФ. Фото: «РІА Новини» У Росії сталася масштабна пожежа на оборонному заводі: обвалилася покрівля одного з цехів
30 липня, 18:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір