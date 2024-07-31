Головне за день: Ситуація у Торецьку погіршується. У російському полоні помер «азовець»

Суспільство



55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм в полку «Азові», помер у ростовському СІЗО. Російські окупанти звинувачували військового в нібито «участі у діяльності терористичної організації та у спробі насильницького захоплення влади». У медичній довідці зазначено, що причина смерті не визначена через «гнильні зміни тіла».



У шести населених пунктах Донецької області запроваджено примусову евакуацію дітей. Планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками чи іншими законними представниками.



Міністерство культури та інформаційної політики України працює над поверненням до державного управління Святогірської Лаври у Донецькій області.



Голова Кремля Володимир Путін своїм указом встановив одноразову виплату 400 тисяч рублів мобілізованим, призовникам, іншим громадянам Росії, а також іноземцям, які з 1 серпня по 31 грудня поточного року укладуть контракт про проходження військової служби на території України.



Окупанти змінили герб та прапор захопленого Лисичанська. Загарбники заявили, що їхній герб нібито «мовою алегорій символізує історичні, економічні, топонімічні та інші особливості Лисичанська, а лисиця в гербі є гласною фігурою та позначає назву міста». При цьому «нова» геральдика заснована на гербі Лисичанська, затвердженому 1993 року. Там також є зображення лисиці. Змінено кольори та положення смуг та додано корону.



Бойові дії



Перша партія винищувачів F-16 від союзників НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, здатним підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати атаки Росії. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.



Російські військові намагаються окупувати Торецьк на Донеччині. Для того, щоб мати змогу просунутися до міста росіяни хочуть захопити терикони у Північному та Залізному. Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.



Окупанти з РСЗВ «Град» обстріляли Часів Яр. Внаслідок прямого влучення в приватний будинок отримала поранення 75-річна пенсіонерка. Росіяни також обстріляли Новогродівську громаду, селище Північне та село Аннівка, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять – отримали поранення.



ЗСУ завдали удару по складу зберігання озброєння та військової техніки біля міста Курськ РФ. Як повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, спостерігалася робота російської ППО та вибухи у точках прицілювання. Детальна інформація про результати ураження об'єкта уточнюється.



Наприкінці липня, через день після зустрічі Путіна і Асада, було завдано удару по авіабазі Кувейрес, розташованої на схід від Алеппо. Під час атаки було знищено комплекс радіоелектронної боротьби.



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