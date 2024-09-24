Главное за день: В черте Угледара начались бои. РФ снова ударила по домам в Харькове

Политика



В интервью американскому телеканалу ABC News президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война с Россией близится к завершению быстрее, чем многие думают. В то же время он обратился к союзникам с просьбой усилить поддержку украинской армии.



Права человека



Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил 28-летнего гражданина Украины Виктора Солдатко к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его обвинят в «шпионаже» для украинских спецслужб.



Общество



Мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба относительно конкретного человека.



В Мариуполе люди продолжают жить в аварийных домах. Один из них находится на 25-м квартале в Кальмиусском районе. Жители неоднократно обращались за помощью к оккупационной администрации, но ответа нет.



На оккупированной части Луганской области из-за масштабных лесных пожаров фактически уничтожен поселок Христофоровка. Уцелевших домов там почти не осталось. Выгорело более 95% домохозяйств.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, армия РФ захватила город Украинск Донецкой области. Также оккупанты пробуют окружить Угледар. Ситуация вокруг города критическая и продолжает усложняться. Российские военные просто ровняют его с землей авиабомбами и артиллерией.



Россияне обстреляли четыре административных района Харькова. Боеприпасы попали в многоэтажные жилые дома. Известно, как минимум о трех погибших. Россияне попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. Киевском районе в жилом доме 22 пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий.



По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены — таковы предварительные последствия утреннего удара российских войск по городу Константиновке в Донецкой области. В результате обстрела промышленной площадки шахты возник пожар, погиб работник.



В результате российского обстрела Запорожья вечером 23 сентября один человек погиб и еще шесть были ранены, среди них 13-летняя девочка и 15-летний парень.



Двое мужчин погибли в Покровске Донецкой области. В эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка. По предварительным данным, россияне нанесли удар из артиллерии. Повреждены жилые дома и автомобили.



В оккупированной Горловке утром был уничтожен склад боеприпасов, который российские войска оборудовали в частном секторе Никитовского района. По данным российского Следкома, в результате этого обстрела погиб «начальник пожарной службы» Горловки Сергей Никитенко, еще трое спасателей были ранены. Также пострадали трое местных жителей. Подконтрольные России СМИ показали кадры последствий только во второй половине дня. На кадрах видны масштабные разрушения: полностью уничтожены как минимум несколько частных домов на улице.



Белгород вечером попал под обстрел. Россияне заявляют о четырех раненых, загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей.



В ночь с 22 на 23 сентября украинская армия атаковала комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ. При падении одной из сбитых ракет на территории предприятия была повреждена труба газоснабжения, также рядом загорелась трава. Пострадавших нет. Это предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.



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