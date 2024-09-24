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Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению Генштаба — нардеп Гончаренко

24 сентября 2024, 14:24

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению Генштаба — нардеп Гончаренко

Мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба относительно конкретного человека. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам нардепа, согласно директиве Сухопутных войск 116/2/1/21409 от 19 сентября, речь идет о мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 49 лет. Мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба относительно конкретного человека.

«Отдельное мобилизационное распоряжение —это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Которое нужно этому мужчине предъявить. То есть, бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается», — объяснил Гончаренко.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины рассказала, кого объявят в розыск после 16 июля 2024 года.

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