Константиновка: Предварительно, один человек погиб и двое ранены из-за утреннего обстрела города

Город Константиновка сегодня утром попал под российский обстрел. Как минимум один человек погиб, двое ранены. Фото: ОВА

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены — таковы предварительные последствия утреннего удара российских войск по городу Константиновке в Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара также повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.

Глава областной военной администрации призвал население быть ответственными и эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в полночь 24 сентября российские военные обстреляли из РСЗО «Смерч» город Константиновку Донецкой области. В результате обстрела поврежден фасад здания «Шиномонтаж», фасад здания ГСЧС, линия электросети ДТЭК. Пострадавших в результате ночного обстрела не было