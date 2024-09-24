Россияне ударили по жилым многоэтажкам в Харькове: есть погибшие и раненые

Войска РФ ударили по многоэтажным домам в Харькове сегодня днем. Сообщается о погибших и раненых. Фото: ОВА

Россияне обстреляли четыре административных района Харькова. Боеприпасы попали в многоэтажные жилые дома. В настоящее время известно как минимум о трех погибших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Как рассказал Терехов, удары пришлись по четырем административным районам Харькова.

По словам городского головы Харькова, согласно предварительной информации, россияне попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

«В Киевском районе в жилом доме 22 пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий», — сообщил Терехов.



По его словам, в общем по всем местам прилетов есть трое погибших.



«Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — написал мэр Харькова.