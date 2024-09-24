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Головне за день: У Вугледарі почалися бої. РФ знову вдарила по будинках у Харкові

24 вересня 2024, 23:00

Головне за день: У Вугледарі почалися бої. РФ знову вдарила по будинках у Харкові

Політика

 В інтерв'ю американському телеканалу ABC News президент України Володимир Зеленський сказав , що війна з Росією наближається до завершення швидше, ніж багато хто думає. Водночас він звернувся до союзників із проханням посилити підтримку української армії.

Права людини

 Так званий «верховний суд ЛНР» засудив 28-річного громадянина України Віктора Солдатко на 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Його звинуватить у «шпигунстві» для українських спецслужб.

Суспільство

 Чоловіки віком від 50 до 60 років, які підлягають мобілізації , надалі можуть бути мобілізовані лише у разі розпорядження Генштабу щодо конкретної людини.

У Маріуполі люди продовжують жити у аварійних будинках. Один із них знаходиться на 25-му кварталі у Кальміуському районі. Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до окупаційної адміністрації, але відповіді немає.

На окупованій частині Луганської області через масштабні лісові пожежі фактично знищено селище Христофорівка. Вцілілих будинків там майже не лишилося. Вигоріло понад 95% домогосподарств.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, армія РФ захопила місто Української Донецької області. Також окупанти намагаються оточити Вугледар. Ситуація навколо міста є критичною і продовжує ускладнюватися. Російські військові просто рівняють його із землею авіабомбами та артилерією.

Росіяни обстріляли чотири адміністративні райони Харкова . Боєприпаси влучили у багатоповерхові житлові будинки. Відомо, як мінімум, про трьох загиблих. У Київському районі у житловому будинку 22 постраждалих. Поверхи склалися з восьмого до третього.

Щонайменше одна людина загинула і двоє поранені — такими є попередні наслідки ранкового удару російських військ по місту Костянтинівці в Донецькій області. Внаслідок обстрілу промислового майданчика шахти виникла пожежа, загинув працівник.

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя увечері 23 вересня однв людинв загинули і ще шістьох було поранено, серед них 13-річна дівчинка і 15-річний хлопець.

Двоє чоловіків загинули у Покровську Донецької області. В епіцентрі вибуху вкотре виявилася житлова забудова. За попередніми даними, росіяни завдали удару з артилерії. Пошкоджено будинки та автомобілі.

В окупованій Горлівці вранці було знищено склад боєприпасів, який російські війська обладнали у приватному секторі Микитівського району. За даними російського Слідкому, внаслідок цього обстрілу загинув «начальник пожежної служби» Горлівки Сергій Нікітенко, ще трьох рятувальників було поранено. Також постраждали троє місцевих мешканців. Підконтрольні Росії ЗМІ показали кадри наслідків лише у другій половині дня. На кадрах видно масштабні руйнування: повністю знищено щонайменше кілька приватних будинків на вулиці.

Білгород увечері потрапив під обстріл. Росіяни заявляють про чотирьох поранених, спалахнули чотири будинки, гараж і надвірна споруда. Пошкоджено 23 приватні будинки та п'ять автомобілів.

У ніч із 22 на 23 вересня українська армія атакувала комбінат «Каменський» у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області РФ. При падінні однієї із збитих ракет на території підприємства було пошкоджено трубу газопостачання, також поруч спалахнула трава. Постраждалих немає. Це підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року.

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