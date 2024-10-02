Главное за день: ВСУ вышли из Угледара. В Бердянске взорвали судью

Общество



Владимир Путин назначил боевика группировки «ДНР» Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Артем Жога — отец Владимира Жоги — бывшего командира незаконного батальона «Спарта», погибшего в марте 2022 года.



С 7 октября увеличивается время действия комендантского часа в Константиновской и Ильиновской громадах Донецкой области. Он будет длится с 15:00 до 11:00. В связи с этим прекращает свою работу отделение ПриватБанка. В Краматорске на время прекратило работу Управление труда и социальной защиты населения. Также приостановил работу единственный сервисный центр МВД в Донецкой области, также в Краматорске.



В России, а также на оккупированных территориях Украины гражданам, которые находятся под судом, разрешили заключать контракт с вооруженными силами и идти на войну. Глава Кремля Владимир Путин подписал два закона, которые позволяют подсудимым заключать контракт о прохождении военной службы и освобождают их от уголовной ответственности.



РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей, есть высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей, которые остаются на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



В Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. Ломейко – судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске – нарушил присягу в условиях войны и добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. По данным ГУР, он причастен к репрессиям против украинцев и военным преступлениям в оккупации.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил россиянина Владимира Тужилина с должности исполняющего обязанности «министра транспорта ДНР». Тужилин занимал эту должность с мая 2023 года. До переезда в оккупированный Донецк он был начальником Главного управления дорог по Нижегородской области РФ.



Боевые действия



Из Угледара вывели украинские подразделения в целях сохранения личного состава и боевой техники, а также для того, чтобы «занять позиции для ведения дальнейших действий».



Российские оккупанты ударили по Краматорску тремя управляемыми авиационными бомбами «УМПБ Д-30 СН». Пострадал один человек. Одна из авиабомб попала в здание бывшего профилактория СКМЗ. Это здание было реконструировано под общежитие для ВПЛ. По информации «Новостей Донбасса», сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за широкомасштабного вторжения его не успели заселить.



Росармия атаковала Константиновку, ранены два человека. Повреждены 3 фасада многоквартирных домов, 3 легковых автомобиля, линия электросети ДТЭК. В результате обстрелов в Покровске разрушены 3 дома и 11 — повреждены. Было попадание по частной гостинице в районе Молочар в Славянске, ранен один человек, повреждены частные дома.



В Херсоне в ходе атаки дронов на общественный транспорто один человек получил ранения. На момент обстрела в салоне было 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку.



На рассвете армия РФ атаковала Измаильский район ударными беспилотниками. Два водителя грузовиков получили ранения. Один из них – гражданин Турции. Они находятся в больнице.



На оккупированной территории Донецкой области за день под обстрелами ранены три мирных жителя, заявили в группировке «ДНР».



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