В Горловке три человека ранены под обстрелами — «ДНР»

На оккупированной территории Донецкой области за день под обстрелами ранены три мирных жителя. Об этом заявили в группировке «ДНР».



В Никитовском районе оккупированной Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на служебный автомобиль пострадали сотрудники компании «Вода Донбасса». Ранены двое мужчин. Также под обстрелом из артиллерии пострадала пенсионерка.

Также в «ДНР» утверждают, что обстрелами повреждены девять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.

Российская армия в среду, 2 октября, атаковала Константиновку. В результате ударов есть повреждения, также стало известно о двух пострадавших.