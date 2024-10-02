Головне за день: ЗСУ вийшли з Вугледару. У Бердянську підірвали суддю

Суспільство



Володимир Путін призначив бойовика угруповання «ДНР» Артема Жогу своїм повноважним представником в Уральському федеральному окрузі. Артем Жога — батько Володимира Жоги — колишнього командира незаконного батальйону «Спарта», який загинув у березні 2022 року.



З 7 жовтня збільшується час дії комендантської години у Костянтинівській та Іллінівській громадах Донецької області. Він триватиме з 15:00 до 11:00. У зв'язку із цим припиняє свою роботу відділення ПриватБанку. У Краматорську тимчасово припинило роботу Управління праці та соціального захисту населення. Призупинив роботу і єдиний сервісний центр МВС у Донецькій області, а також у Краматорську.



У Росії, а також на окупованих територіях України громадянам, які перебувають під судом, дозволили укладати контракт із збройними силами та йти на війну. Глава Кремля Володимир Путін підписав два закони, які дозволяють підсудним укладати контракт про проходження військової служби та звільняють їх від кримінальної відповідальності.



РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйонів дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



У Бердянську вибухнув автомобіль, у якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, що залишився у Бердянську – порушив присягу в умовах війни та добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. За даними ГУР, він причетний до репресій проти українців та військових злочинів в окупації.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив росіянина Володимира Тужіліна з посади виконувача обов’язків «міністра транспорту ДНР». Тужилін обіймав цю посаду з травня 2023 року. До переїзду в окупований Донецьк він був начальником Головного управління доріг Нижегородської області РФ.



Бойові дії



З Вугледара вивели українські підрозділи з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також для того, щоб «зайняти позиції для подальших дій».



Російські окупанти вдарили по Краматорську трьома керованими авіаційними бомбами "УМПБ Д-30 СН". Постраждала одна людина. Одна з авіабомб потрапила до будівлі колишнього профілакторію СКМЗ. Ця будівля була реконструйована під гуртожиток для ВПО. За інформацією «Новин Донбасу», спочатку через пандемію COVID-19, а потім через широкомасштабне вторгнення його не встигли заселити.



Росармія атакувала Костянтинівку, поранено двох людей. Пошкоджено 3 фасади багатоквартирних будинків, 3 легкові автомобілі, лінія електромережі ДТЕК. Внаслідок обстрілів у Покровську зруйновано 3 будинки та 11 – пошкоджено. Було влучання у приватний готель в районі Молочар у Слов'янську, поранено одну людину, пошкоджено приватні будинки.



У Херсоні під час атаки дронів на громадський транспорт одна людина отримала поранення. На момент обстрілу в салоні автобусу було 20 пасажирів, які їхали до Антонівки.



На світанку армія РФ атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Два водії вантажівок отримали поранення. Один із них – громадянин Туреччини. Вони перебувають у лікарні.



На окупованій території Донецької області за день під обстрілами поранено трьох мирних жителів, заявили в угрупуванні «ДНР».



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