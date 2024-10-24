Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе

24 октября 2024, 23:25

Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе

Политика

НАТО не готово предложить Украине членство. То же касается и приглашения в Альянс. Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, сообщает американское издание Politico.

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов к любым предложениям по прекращению войны против Украины, если эти предложения будут исходить из «реалий на земле».

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сообщил, что республика рассмотрит вопрос по поставкам Украине летального оружия в ответ на военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.

Экономика

Рост российской экономики военного периода достиг своего пика после «перегрева» в первой половине года на фоне мощного производства для поддержки военных действий в Украине. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Общество

Подростков, убитых в оккупированном Бердянске, российские силовики вероятно похоронили летом этого года. 25 июня стало известно о гибели двух подростков Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге.

Российские оккупанты из-за военной составляющей проводят беспрецедентную зачистку побережья Мариупольского района, сообщил советника мэра Петр Андрющенко. По его словам, после села Белосарайская Коса с понедельника захватчики проводят тотальную зачистку поселка Ялта.

В убийстве двух украинских военных в Германии обвиняют россиянина. Инцидент произошел в апреле 2024 года в городе Мурнау. Украинские военные 23 и 36 лет приехали туда лечиться. 

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении пропагандистского «РИА Новости».

Боевые действия

Путин утверждает, что в Курской области якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских военных.

Группы пехоты ВС РФ пытаются проникать в Селидово с восточных окраин, но украинские военные держат оборону, выбивая и не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.

Российские войска нанесли удар по почтовому отделению в Алексеево-Дружковке — двое мужчин погибли, один травмирован. В результате обстрелов Покровской громады погибли три человека. Ночью оккупанты атаковали Староконстантинов Хмельницкой области – ранен один человек. В Купянске ранены семь человек, частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек. Российские войска также повредили железную дорогу между Николаевом и Херсоном.

В районе Селидово российские оккупанты убили 4 пленных военных Нацгвардии.

Беспилотники атаковали российскую ПВО в оккупированном Крыму: повреждена радиолокационная станция в нескольких километрах от села Оленевка.

«Новости Донбасса» в видеоформате:



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
14:49
«Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
08:58
Российская армия продвинулась в Селидово и двух селах Донецкой области — DeepState
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
14:15
Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр
09:58
Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist
08:45
Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области
23:00
Главное за день: «Кадыровцы» разворовывают завод в Мариуполе. РФ прорвала оборону Часов Яра?
22:39
«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами
16:27
На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный
12:15
В Селидово войска РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить ситуацию — офицер ВСУ
10:49
Мариуполь: С комбината имени Ильича соратники Кадырова вывозят оборудование и металл — WSJ
23:15
Главное за день: Обстрелы Киева, Запорожья и Кривого Рога. «ДНР» продолжает судить «азовцев»
17:11
Из оккупированного Крыма эвакуировали на подконтрольную территорию Украины пенсионерку
17:08
Дончанин, воевавший за российскую армию на Донбассе, пожаловался на преследования со стороны боевиков
все новости
23:40
Украинизация: На прифронтовых территориях тоже действуют языковые программы
23:25
Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе
22:35
«ДНР» заявила о ранении пенсионера при атаке беспилотника
21:55
Чат «еВорог»: Как украинцы в оккупации могут помочь ВСУ
21:01
Ничего другого кроме «реалий на земле» — Путин об условиях мирных переговоров
20:19
Удар РФ по почтовому отделению на Донетчине: есть погибшие и раненый
19:50
Первые военные из КНДР уже в зоне боевых действий — разведка
18:55
Путин утверждает, что в Курской области российские войска окружили 2 тысячи украинских бойцов
17:49
Ситуация на фронте: В Генштабе рассказали, сколько боев сейчас происходит на Донбассе
17:28
Беспилотники атаковали российскую ПВО в оккупированном Крыму: повреждена радиолокационная станция
17:11
В Константиновке сообщают о взрывах
17:09
За день в районе Покровска под обстрелами погибли 3 человека
17:03
Мнение граждан Украины о переговорах с РФ изменилось — центр Разумкова
17:01
«Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи
16:40
В Третьей штурмовой назвали самые критические направления на фронте
16:37
Южная Корея изучает возможность поставки вооружения Украине
16:00
В оккупированном Бердянске тайно похоронили подростков, убитых летом 2023 года — адвокат
15:55
Удар РФ по Купянску: стало известно о погибшей женщине, количество раненых возросло
15:15
С оккупированной Херсонщины эвакуировали трёхлетнюю девочку
15:03
Разведка: в городах Украины готовятся провокационные митинги
все новости
ВИДЕО
Спасение людей в Лиманской громаде. Фото: кадр из видео «Снаряды разрушили дом, а жена получила ранения»: на Донетчине полицейские под огнем россиян спасли семьи
24 октября, 17:01
Последствия удара РФ по Купянску. Фото: Харьковская областная прокуратура Удар РФ по Купянску: стало известно о погибшей женщине, количество раненых возросло
24 октября, 15:55
Проверки вблизи оккупированного Мариуполя. Фото: личная страница советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко «Беспрецедентная зачистка»: вблизи Мариуполя оккупанты массово проверяют местное население
24 октября, 14:49
Бои в Селидово. Фото: кадр из видео Россияне с восточных окраин пытаются проникать в Селидово, но украинские войска их выбивают – НГУ
24 октября, 13:28
Ситуация возле Часов Яра и Константиновки. Фото: карта DeepState Ворота, в которые нельзя допустить оккупантов: что говорят эксперты о ситуации возле Часов Яра и Константиновки ►
23 октября, 22:22
Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной оказался в украинском плену. Скриншот видео В украинском плену оказался фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной
23 октября, 14:58

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор