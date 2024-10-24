Главное за день: Россияне штурмуют Селидово. «Зачистки» в Мариуполе

Политика



НАТО не готово предложить Украине членство. То же касается и приглашения в Альянс. Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, сообщает американское издание Politico.



Российский президент Владимир Путин заявил, что готов к любым предложениям по прекращению войны против Украины, если эти предложения будут исходить из «реалий на земле».



Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сообщил, что республика рассмотрит вопрос по поставкам Украине летального оружия в ответ на военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.



Экономика



Рост российской экономики военного периода достиг своего пика после «перегрева» в первой половине года на фоне мощного производства для поддержки военных действий в Украине. Об этом пишет американское издание Bloomberg.



Общество



Подростков, убитых в оккупированном Бердянске, российские силовики вероятно похоронили летом этого года. 25 июня стало известно о гибели двух подростков Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге.



Российские оккупанты из-за военной составляющей проводят беспрецедентную зачистку побережья Мариупольского района, сообщил советника мэра Петр Андрющенко. По его словам, после села Белосарайская Коса с понедельника захватчики проводят тотальную зачистку поселка Ялта.



В убийстве двух украинских военных в Германии обвиняют россиянина. Инцидент произошел в апреле 2024 года в городе Мурнау. Украинские военные 23 и 36 лет приехали туда лечиться.



Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении пропагандистского «РИА Новости».



Боевые действия



Путин утверждает, что в Курской области якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских военных.



Группы пехоты ВС РФ пытаются проникать в Селидово с восточных окраин, но украинские военные держат оборону, выбивая и не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.



Российские войска нанесли удар по почтовому отделению в Алексеево-Дружковке — двое мужчин погибли, один травмирован. В результате обстрелов Покровской громады погибли три человека. Ночью оккупанты атаковали Староконстантинов Хмельницкой области – ранен один человек. В Купянске ранены семь человек, частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек. Российские войска также повредили железную дорогу между Николаевом и Херсоном.



В районе Селидово российские оккупанты убили 4 пленных военных Нацгвардии.



Беспилотники атаковали российскую ПВО в оккупированном Крыму: повреждена радиолокационная станция в нескольких километрах от села Оленевка.



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