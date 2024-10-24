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Головне за день: Росіяни штурмують Селідове. «Зачистки» у Маріуполі

24 жовтня 2024, 23:25

Головне за день: Росіяни штурмують Селідове. «Зачистки» у Маріуполі

Політика

 НАТО не готове запропонувати Україні членство. Те саме стосується і запрошення до Альянсу. Про це заявила голова місії США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє американське видання Politico.

Російський президент Володимир Путін заявив , що готовий до будь-яких пропозицій щодо припинення війни проти України, якщо ці пропозиції виходитимуть із «реалій на землі».

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль повідомив , що республіка розгляне питання щодо постачання Україні летальної зброї у відповідь на військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

Економіка

 Зростання російської економіки військового періоду досягло свого піку після «перегріву» у першій половині року на тлі потужного виробництва для підтримки військових дій в Україні. Про це пише американське видання Bloomberg.

Суспільство

 Підлітків, убитих в окупованому Бердянську, російські силовики, ймовірно, поховали влітку цього року. 25 червня стало відомо про загибель двох підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці.

Російські окупанти через військову складову проводять безпрецедентну зачистку узбережжя Маріупольського району, повідомив радник мера Петро Андрющенко. За його словами, після села Білосарайська Коса із понеділка загарбники проводять тотальну зачистку селища Ялта.

У вбивстві двох українських військових у Німеччині звинувачують росіянина. Інцидент стався у квітні 2024 року у місті Мурнау. Українські військові 23 та 36 років приїхали туди лікуватися.

Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр отримав російське громадянство, свідчать документи, які є у розпорядженні пропагандистського «РІА Новини».

Бойові дії

 Путін стверджує, що на Курщині нібито в оточенні перебувають 2 тисячі українських військових.

Групи піхоти ЗС РФ намагаються проникати у Селідове зі східних околиць, але українські військові тримають оборону, вибиваючи і не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережні чи вогневі позиції.

Російські війська завдали удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці — двоє чоловіків загинули, один травмований. Внаслідок обстрілів Покровської громади загинули троє людей. Вночі окупанти атакували Старокостянтинів Хмельницької області – поранено одну людину. У Куп'янську поранено семеро людей, частково зруйновано двоповерхову торгову будівлю, пошкоджено 12 торгових кіосків та скління вікон нежитлових будівель. Російські війська також пошкодили залізницю між Миколаєвом та Херсоном.

У районі Селідово російські окупанти вбили 4 полонених військових Нацгвардії.

Безпілотники атакували російську ППО в окупованому Криму: пошкоджено станцію радіолокації за кілька кілометрів від села Оленівка.

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