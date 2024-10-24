Ничего другого кроме «реалий на земле» — Путин об условиях мирных переговоров

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов к любым предложениям по прекращению войны против Украины, если эти предложения будут исходить из «реалий на земле».



«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое», — заявил Путин на пресс-конференции.



Он в очередной раз заявил, что украинской власти якобы невыгодно приступать к мирным переговорам, потому что впоследствии нужно будет проводить президентские выборы.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году.