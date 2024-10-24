Южная Корея изучает возможность поставки вооружения Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль сообщил, что республика рассмотрит вопрос по поставкам Украине летального оружия в ответ на военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает Yonhap.

Соответствующие заявления глава государства сделал после саммита с президентом Польши Анджеем Дудой в Сеуле. Оба лидера решительно осудили отправку войск Северной Кореей в Россию и согласились усилить совместные меры реагирования на растущие угрозы.

«Если Северная Корея отправит спецсилы на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим принятие необходимых мер по обеспечению безопасности Корейского полуострова», — заявил Юн.

Он добавил, что страна придерживалась принципа не снабжать смертоносным оружием непосредственно, однако может пересмотреть позицию и изменить ее более гибким подходом в зависимости от военной активности Северной Кореи.

«Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и будет принимать необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества Северной Кореи и России», — подчеркнул Юн.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили нахождение северокорейских военных на территории РФ.