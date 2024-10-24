Сын сбежавшего экс-президента Украины Януковича Александр получил российское гражданство

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении пропагандистского «РИА Новости».



Александр Янукович, как следует из документов опубликованных российскими СМИ, занимается в России бизнесом, его компания «МАКО холдинг» была зарегистрирована в российской юрисдикции ещё 10 лет назад.



Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.



Янукович-младший покинул Украину в 2014 году. Он находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.



Напомним, 23 февраля 2023 года, стало известно, что сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под «российскую юрисдикцию».



Ранее, в августе 2022 года, Александр и Виктор Янукович попали под новые санкции ЕС из-за войны.