Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ более 10 раз атаковала населенные пункты Донетчины: десятки поврежденных домов

16 февраля 2025, 11:58

Армия РФ более 10 раз атаковала населенные пункты Донетчины: десятки поврежденных домов

Россияне атаковала Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковала Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Информация о пострадавших за сутки не поступала», — отметил он.

По словам Филашкина, под удар попали три региона:

Покровский район. В Покровске поврежден дом.

Краматорский район. В Константиновке повреждены частный дом, гараж и 2 автомобиля; в Иванополье повреждены 10 домов.

Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 16 февраля запустила по Украине ракеты и дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 95 БПЛА в 10 областях.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
23:00
Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
23:00
Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску
21:40
Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах
21:04
«ДНР» заявила, что хочет добывать литий на захваченных территориях Донбасса
20:38
В Днепре умерла учительница из Авдеевки, чей портрет был изображен на знаменитом мурале
10:51
Оккупанты перекрыли для гражданских движение из Рубежного в Старобельск: в ОВА рассказали, что известно
08:40
В оккупированном Донецке из-за отключения света остановились котельные — сотни домов без отопления
23:14
Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев
19:47
В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек
15:00
В захваченном Донецке проблемы с водоснабжением: жалуются даже российские военные
13:45
Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ
10:55
Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили
10:06
Оккупированный Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на водопроводе
все новости
11:58
Армия РФ более 10 раз атаковала населенные пункты Донетчины: десятки поврежденных домов
11:05
В МАГАТЭ рассказали о ситуации на Чернобыльской АЭС после российской атаки
10:12
В результате удара по Покровску поврежден жилой дом
09:51
РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 95 целей
09:20
Более 1700 оккупантов и много техники: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
22:00
Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года
17:29
Даже не полгода: Келлог заявил, что США разработают предложения по завершению войны за несколько недель
16:08
Зеленский: Войска РФ должны отойти как минимум на границы 24 февраля 2022 года
15:30
«ДНР» и российские чиновники строят бизнес с компаниями из Китая на оккупированной Донетчине
14:18
Российские войска продвинулись в районе двух сел на Донетчине — DeepState
13:23
Путин хочет переговоров с Трампом тет-а-тет и это опасно для всего мира: ключевые заявления Зеленского на Мюнхенской конференции
12:32
Переговоры о сделке по редкоземельным металлам Украины продолжаются — Зеленский
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
10:45
Массированные обстрелы Донецкой области: бьют дроны, «Грады», «Смерчи» и авиабомбы
10:20
Ночная атака «Шахедов» на Украину: ВСУ сбили 33 дрона
10:07
В Херсонской области завершены поиски тел трех детей, которые провалились под лед
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
08:40
Войска РФ ранили мирного жителя села на Донетчине
23:18
Журналист сообщил об отказе Зеленского подписать договор о передаче редкоземельных металлов США на Мюнхенской конференции
все новости
ВИДЕО
ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели. Фото: кадр из видео ВСУ показали, как сбивают российские воздушные цели
14 февраля, 17:47
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: ABC News Вице-президент США раскритиковал Европу на Мюнхенской конференции: Украину упомянул опосредованно
14 февраля, 17:24
Задержанный наемник ЧВК «Вагнера» в Молдове. Фото: Национальная полиция Украина и Молдова провели спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера»: они воевали на Донбассе
14 февраля, 16:53
Удар по российской пехоте в Часов Яре. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили российскую пехоту в Часов Яре: в ВСУ показали видео
14 февраля, 15:59
Военный КНДР пытается поднять 200-го. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали роту военных КНДР в санитарной зоне Курской области
14 февраля, 14:26
Уничтоженный российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ беспилотниками уничтожили вооружение и бронетехнику армии РФ на Лиманском направлении: кадры
14 февраля, 12:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор