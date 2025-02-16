Армия РФ более 10 раз атаковала населенные пункты Донетчины: десятки поврежденных домов

Российские оккупанты за минувшие сутки, 16 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Информация о пострадавших за сутки не поступала», — отметил он.
По словам Филашкина, под удар попали три региона:
Покровский район. В Покровске поврежден дом.
Краматорский район. В Константиновке повреждены частный дом, гараж и 2 автомобиля; в Иванополье повреждены 10 домов.
Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.
Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 16 февраля запустила по Украине ракеты и дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 95 БПЛА в 10 областях.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях