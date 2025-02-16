РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 95 целей

ПВО сбили 95 БПЛА. Фото: dsnews.ua

Российская армия в ночь на 16 февраля запустила по Украине ракеты и дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 95 БПЛА в 10 областях. Об этом передали в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 16 февраля 2025 года (с 21:00 15 февраля) противник атаковал 143-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Шаталово, и двумя баллистическими ракетами (по Одесской области) из оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны 95 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.



Кроме того, 46 беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что в ночь на 15 февраля российские войска атаковали Украину 70 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Воздушное нападение шло с направлений Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).