ВСУ вынудили российскую армию массово отступить из занятых позиций на Новопавловском направлении

Отступление российских войск на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

Российские войска несколько дней механизированными соединениями пытались штурмовать позиции 110-й механизированной бригады ВСУ на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Украинские военные разбили колонны техники, но пехота россиян добилась частичного успеха. Несмотря на это, армии РФ не удалось создать логистическое обеспечение своих передовых подразделений. Плотность работы средств поражения 110-й ОМБр сделала невозможными ротации, подвоз БК и провизии оккупантам. В свою очередь захваченные позиции находились под постоянным огнем.



В результате ВС РФ были вынуждены массово отступить из занятых рубежей.

Напомним, что на Покровском направлении российские войска начали «выдыхаться».