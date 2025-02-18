Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ вынудили российскую армию массово отступить из занятых позиций на Новопавловском направлении

18 февраля 2025, 23:01

ВСУ вынудили российскую армию массово отступить из занятых позиций на Новопавловском направлении

Отступление российских войск на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео Отступление российских войск на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

Российские войска несколько дней механизированными соединениями пытались штурмовать позиции 110-й механизированной бригады ВСУ на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Украинские военные разбили колонны техники, но пехота россиян добилась частичного успеха. Несмотря на это, армии РФ не удалось создать логистическое обеспечение своих передовых подразделений. Плотность работы средств поражения 110-й ОМБр сделала невозможными ротации, подвоз БК и провизии оккупантам. В свою очередь захваченные позиции находились под постоянным огнем.

В результате ВС РФ были вынуждены массово отступить из занятых рубежей.

Напомним, что на Покровском направлении российские войска начали «выдыхаться».

ТЕГИ

Места
Новопавловское направление
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Позиции ситуация на фронте Отступление Штурмы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
09:40
ФСБ готовит провокации для дискредитации сопротивления — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Встреча представителей России и США. Двойной удар по Константиновке
11:15
Россияне оккупировали село Срибное в Донецкой области — DeepState
10:18
Россияне забирают кровезаменители из больниц в оккупированных городах — «Жовта Стрічка»
22:00
Главное за день: ВСУ освободили село на Донетчине. Ситуация на ЧАЭС
17:15
«Украина единая»: жители оккупированных территорий провели проукраинские акции — Жовта стрічка
22:00
Главное за день: «ДНР» и РФ ведут бизнес с Китаем на Донбассе. Зеленский говорит о границах 2022 года
11:40
В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»
09:32
Сбор данных в обмен на еду — «ДНР» начала паспортизацию жителей Курахово
08:55
ДТП под оккупированным Харцызском: водитель легкового авто погиб при столкновении с автобусом
23:00
Главное за день: Конференция в Мюнхене и удар по укрытию Чернобыльской АЭС
20:45
Бывший «министр ЖКХ ДНР» обиделся на Пушилина и судится за право снова стать «министром»
19:14
«ЛНР» заявила, что выплатит долги перед бюджетниками, но есть нюансы
17:12
В Крыму студенток заставляют писать валентинки военным РФ
23:00
Главное за день: Переговоры Трампа и Путина. Удар по Краматорску
21:40
Шахты закрыли — долги списали: оккупационные суды «ЛДНР» отказывают горнякам в выплатах
21:04
«ДНР» заявила, что хочет добывать литий на захваченных территориях Донбасса
все новости
23:01
ВСУ вынудили российскую армию массово отступить из занятых позиций на Новопавловском направлении
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
22:30
Под Покровском россияне отправляют к украинским позициям штурмовиков на костылях: в НГУ показали видео
21:35
На Луганщине ФСБ задержала сотрудников «МВД и МЧС ЛНР»: оккупанты их подозревают в «сборе данных для ГУР»
20:04
Поражение северокорейской САУ на Луганщине: в ВСУ ответили, есть ли войска КНДР на Донбассе
19:11
На Луганщине ВСУ впервые за время войны поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан»
18:40
Спецслужбы Украины дистанционно подорвали очки российских операторов FPV-дронов: оккупанты лишились зрения
17:52
Под Покровском российские войска начали «выдыхаться»: в ВСУ рассказали, что на это повлияло
17:37
Российские захватчики сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: есть повреждения
17:22
Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию: причина — переговоры РФ и США
17:13
Минометчики уничтожили колонну бронетехники войск РФ на подступах к украинским позициям на Донетчине
17:12
В Киеве спасатели вытащили собаку из ледяного Днепра
16:54
Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины
16:44
Удар FPV-дрона по машине оккупантов: все сгорели на месте
16:15
Российская армия продвинулась в Донецкой области – DeepState
16:12
Россияне атакуют дронами на оптоволокне во время строительства линии обороны ВСУ
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
15:35
США и РФ договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию — Госдепартамент США
15:21
Образование на оккупированной Луганщине: нехватка учителей и долги, которые «закрываются» смертями
15:04
В Турции состоялись переговоры Зеленского и Эрдогана
все новости
ВИДЕО
Отступление российских войск на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ вынудили российскую армию массово отступить из занятых позиций на Новопавловском направлении
18 февраля, 23:01
Раненый российский штурмовик на костылях под Покровском. Фото: кадр из видео Под Покровском россияне отправляют к украинским позициям штурмовиков на костылях: в НГУ показали видео
18 февраля, 22:30
Задержанный ФСБ сотрудник «МВД ЛНР» на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео На Луганщине ФСБ задержала сотрудников «МВД и МЧС ЛНР»: оккупанты их подозревают в «сборе данных для ГУР»
18 февраля, 21:35
Удар по северокорейской САУ «Коксан» на Луганщине. Фото: кадр из видео На Луганщине ВСУ впервые за время войны поразили редкую северокорейскую САУ «Коксан»
18 февраля, 19:11
Колонна российской бронетехники на Донетчине. Фото: кадр из видео Минометчики уничтожили колонну бронетехники войск РФ на подступах к украинским позициям на Донетчине
18 февраля, 17:13
В Киеве спасатели вытащили собаку из Днепра. Фото: кадр из видео В Киеве спасатели вытащили собаку из ледяного Днепра
18 февраля, 17:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор