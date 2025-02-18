Под Покровском российские войска начали «выдыхаться»: в ВСУ рассказали, что на это повлияло

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Армия РФ с запада пытается охватить город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, также оккупанты пытаются прорваться к городу с востока.



«То есть понимают, что без Покровска такая промежуточная цель, которую они официально себе задекларировали, как взятие южной части Донецкой области, просто невозможна, поэтому бросили все усилия именно туда. Поэтому это самое актуальное направление приложения их усилий и планов», – заявил Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что под Покровском стали проявляться очевидные признаки того, что российские войска определенным образом начали «выдыхаться», несмотря на большое преимущество в живой силе, потому что они истощаются психологически и физически.



«Это произошло из-за того, что мы сумели построить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Россияне столкнулись с сопротивлением, которого они чуть-чуть не ожидали, поэтому начали опять все забрасывать перед собой авиабомбами, большим количеством взрывчатки с неба, просто чтобы все срывалось – и не было этих проблем. Но и на это они сейчас не способны», – сказал он.

Напомним, что минометчики НГУ уничтожили колонну бронетехники войск РФ на подступах к украинским позициям на Донетчине.