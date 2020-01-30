Следствие по делу МН17 еще изучает роль обменянного боевика Цемаха

Следствие по делу о крушении рейса МН17 не приняло решение о доставке в суд бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха. Его роль в теракте еще изучается, сообщила представительница прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Моосдэйк. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Государственная прокуратура Нидерландов рассматривает г-на Цемаха как подозреваемого, но решение о том, доставлять или нет его в суд, еще не принято. Расследование роли Цемаха в сбивании рейса MH17 все еще продолжается», — сообщила она.



Она отметила, что «требуется больше доказательств, чем для принятия решения о признании лица подозреваемым».

Летом 2019 года СБУ в ходе спецоперации задержала Цемаха на подконтрольной боевикам части Донецкой области. В период ареста он был допрошен в рамках уголовных производств, которые открыты в отношении него в Украине. Цемах — бывший «командир противовоздушной обороны» группировки «ДНР» в городе Снежное, вблизи которого в июля 2014 года был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17.



Нидерландская прокуратура требовала его немедленного ареста с целью дальнейшей экстрадиции в Нидерланды, однако 7 сентября прошлого года Украина передала Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами.



11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемах из свидетелей по делу о сбивания самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в подозреваемые.



2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что 19 ноября от российских властей поступило сообщение, что запрос на арест Владимира Цемах не может быть выполнен из-за отсутствия данных о его местонахождении на территории России. По мнению нидерландских правоохранителей, Россия сознательно позволила Цемаху оставить российскую территорию. Сейчас Цемах находится на подконтрольной боевикам части Донецкой области.



В МИД РФ исключают передачу Цемаха голландскому следствию.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.