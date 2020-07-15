Меркель и Путин провели телефонный разговор: в основном, обсуждали Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 15 июля провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Основное внимание уделили ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте федерального правительства Германии.



В сообщении Кремля отмечается, что Путин заявил о контрпродуктивности попыток украинской стороны «исказить содержание минских договоренностей». Кроме того, он считает, что позиция Киева заводит переговоры в тупик.



Также на сайте президента РФ подчеркивается, что «с обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер"».



«Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», — пишет российская сторона.



Владимир Путин и Ангела Меркель также высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Ранее вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений.