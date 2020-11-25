Кабмин упростил пересечение КПВВ Донбасса подросткам, которые не могли оформить паспорт Украины

Кабинет министров упростил въезд на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей украинцам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или загранпаспорт Украины. Теперь въезд возможен по свидетельству о рождении.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Упрощенный въезд через КПВВ будет действовать до 1 мая 2021 года. В предыдущий раз аналогичное постановление Кабмина действовало до 1 мая 2020 года.
В пояснении к документу говорится, что из-за карантинных ограничений, которые начались 16 марта, 14-16 летние жители ОРДЛО не имели возможности выехать и получить украинский паспорт.