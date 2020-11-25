Бесплатное тестирование на коронавирус планируют проводить на КПВВ Донбасса и Крыма

Власти Украины намерены внедрить бесплатное тестирование на коронавирус непосредственно в медпунктах сервисных центров КПВВ Донбасса и на админгранице с Крымом.



Об этом сообщила заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью «Интерфакс-Украина».



«Будет проводиться тестирование на въезде [на подконтрольную украинскому правительству территорию], если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет», — отметила она.



Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года.



«По крайней мере, средства на это искали и со стороны министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это — территория Украины», — добавила она.



Она напомнила, что один сервисный центр уже работает в Счастье Луганской области. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком Донецкой области, а также модернизирован на Чонгаре в Херсонской области возле админграницы Крымом. В следующем году многофункциональные сервисные центры должны появиться на всех КПВВ.

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли это тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.