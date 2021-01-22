Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада продолжит работать над законами для реинтеграции Донбасса

22 января 2021, 14:07

Рада продолжит работать над законами для реинтеграции Донбасса

Верховная Рада в новом году планирует работать над реинтеграцией временно неподконтрольных территорий Донбасса. Как заявил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, парламент продолжить нарабатывать законодательную базу касательно реинтеграции Донбасса.

«Очень важный блок, над которым будем работать в этом году, – это вопросы реинтеграции оккупированных территорий», – сказал первый вице-спикер в своем видеообращении, опубликованном партией «Слуга народа».

Он подчеркнул, речь идет о защите прав мирных граждан, которые пострадали от военной агрессии, переходном правосудии, а также о вопросах, касающихся коренных народов, которые, по словам Стефанчука, «особенно важны для возвращения автономной республики Крым».

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода». Он касается как неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Крыма. Также Кабинет министров утвердил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

ТЕГИ

Прочее
реинтеграция

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
09:22
В «ЛНР» за сутки зарегистрировали 3 смерти и 27 новых случаев заболевания коронавирусом
23:38
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
все новости
17:52
На КПВВ «Новотроицкое» сегодня не всем хватило бесплатных тестов на COVID-19
17:20
Резников: Амнистия после деоккупации будет, но не коснется военных преступлений
16:56
Законопроект о переходном периоде: понятия «коллаборант» не будет
16:43
Кого «Л-ДНР» хотят передать Медведчуку: биографии четырех пленниц
15:54
Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк судится с УЗ за 60 миллионов долларов
15:53
Кравчук говорит, что хотел бы приехать в Крым, но не может
15:18
На Луганщине патрульного подозревают в избиении задержанного
14:07
Рада продолжит работать над законами для реинтеграции Донбасса
14:04
Переговоры советников «нормандской четверки» перенесены
13:17
Кравчук не против участия общественников « Л-ДНР» в заседаниях ТКГ. Главное — «не устраивать базар»
12:55
За прошлый год количество пассажиров поезда «Лисичанск – Ужгород» стало меньше. Но маршрут остался в лидерах по загрузке
12:29
В Луганской области умерли еще 7 пациентов с COVID-19
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция