Рада продолжит работать над законами для реинтеграции Донбасса

Верховная Рада в новом году планирует работать над реинтеграцией временно неподконтрольных территорий Донбасса. Как заявил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, парламент продолжить нарабатывать законодательную базу касательно реинтеграции Донбасса.



«Очень важный блок, над которым будем работать в этом году, – это вопросы реинтеграции оккупированных территорий», – сказал первый вице-спикер в своем видеообращении, опубликованном партией «Слуга народа».



Он подчеркнул, речь идет о защите прав мирных граждан, которые пострадали от военной агрессии, переходном правосудии, а также о вопросах, касающихся коренных народов, которые, по словам Стефанчука, «особенно важны для возвращения автономной республики Крым».

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода». Он касается как неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Крыма. Также Кабинет министров утвердил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.