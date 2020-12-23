Кабмин принял концепцию экономического развития Донбасса

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.
Во время заседания правительства вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что сейчас речь идет о подконтрольных территориях Донбасса.
Документ, в частности, предусматривает:
Концепция также предполагает «перезагрузку экономики» на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.
Реализация концепции рассчитана на период до 2030 года.
Указано, что концепция будет реализовываться за счет государственного и местного бюджетов, международных партнеров, банковского сектора и привлеченного капитала, а также за средства, которые будут взыскиваться с России, «на которую возложена ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ, в соответствии с принципами и нормами международного права».
Концепция ляжет в основу стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.