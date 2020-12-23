Кабмин принял концепцию экономического развития Донбасса

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.



Во время заседания правительства вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что сейчас речь идет о подконтрольных территориях Донбасса.



Документ, в частности, предусматривает:

создание трех типов территорий приоритетного развития: 1) на территории громад, прилегающих к линии разграничения, 2) на всей территории Донецкой и Луганской областей, 3) на территории отдельных производственных и рекреационных кластеров, в том числе инновационных и индустриальных парках, со специальным режимом инновационно-инвестиционной деятельности, «который будет предусматривать стимулирующие условия в сфере налогообложения, кредитования и таможенной политики для каждого отдельного типа моделей»;

введение новых инструментов защиты инвестиций, в частности открытие филиалов международных коммерческих арбитражей с распространением их юрисдикций на территории приоритетного развития Донецкой и Луганской областей;

создание системы страхования от военных и политических рисков.

Концепция также предполагает «перезагрузку экономики» на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.



Реализация концепции рассчитана на период до 2030 года.



Указано, что концепция будет реализовываться за счет государственного и местного бюджетов, международных партнеров, банковского сектора и привлеченного капитала, а также за средства, которые будут взыскиваться с России, «на которую возложена ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии РФ, в соответствии с принципами и нормами международного права».



Концепция ляжет в основу стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.