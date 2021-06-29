Мужчины из ОРДЛО с российскими паспортами попадают в военный резерв РФ – правозащитник

Все мужчины призывного возраста, проживающие во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса, при получении российских паспортов попадают в военный резерв РФ. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает «Дом».



«Необходимо знать что у всех, кто получил российский паспорт, с 18 лет начинается призывной возраст, и они сразу попадают в военный резерв Российской Федерации. И у меня были знакомые, которые с этими российскими паспортами поехали в Россию на заработки. На предприятии их зафиксировали, передали списки в военкомат, и к ним пришли с повестками и они пошли служить. Вот и все», – говорит правозащитник.



Он напомнил, что уже около 600 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, и не исключено, что их отправят воевать «за Россию».



«То есть, кроме всего прочего для РФ главное – прокачать этих людей российской идеологией и потом вложить в руки оружие. Это их глобальная стратегическая цель. Как в Кремле говорят: зачем воевать нашим солдатам, если могут воевать чужие под нашим флагом. И ключевое здесь – чужие. Тем людям, которые отравлены российской идеологией, необходимо доносить: вы никогда для них не будет своими, предателей нигде не любят. Это все фейк, это специально для того, чтобы удовлетворить амбиции только одного человека. Имперские амбиции», – подчеркивает Лисянский.



По его словам, людей в ОРДЛО принуждают оформлять эти паспорта.



«Моя знакомая работает в больнице санитаркой, ее заставляли и говорили: если не оформишь паспорт, мы тебя уволим с работы. Другим не выплачивают премию – это на шахтах очень распространено. Если ты хочешь работать в оккупационной администрации, то тем более. Их всех заставляют оформлять паспорта Российской Федерации, всех, кто получает бюджетное финансирование», – добавил правозащитник.