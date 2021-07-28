В Украине сделали более 5 миллионов прививок от коронавируса

В Украине уже сделано 5 081 924 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За минувшие сутки, 27 июля, 143 328 человек вакцинировались от COVID-19. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы — 56 376 человек.



Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что в июне в Украине поставили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 миллиона и 408 тысяч прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 миллионов доз вакцины.



Он отметил, что несмотря на снижение числа заболевших коронавирусом в сравнении с весенним периодом, опасность сохраняется.



Ляшко напомнил, что в Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «Дельта». По его словам, этот вирус заразнее других вариантов вируса SARS-CoV-2 и уже распространился в более чем 100 странах.



Глава Минздрава предполагает, что волна заболевания штаммом «Дельта» может дойти и до Украины, и вакцинация является единственным способом защититься.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля.



21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от ковида. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет.