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В Украине сделали более 5 миллионов прививок от коронавируса

28 июля 2021, 09:02

В Украине сделали более 5 миллионов прививок от коронавируса

В Украине уже сделано 5 081 924 прививку от коронавируса. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

За минувшие сутки, 27 июля, 143 328 человек вакцинировались от COVID-19. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы — 56 376 человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что в июне в Украине поставили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 миллиона и 408 тысяч прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 миллионов доз вакцины.

Он отметил, что несмотря на снижение числа заболевших коронавирусом в сравнении с весенним периодом, опасность сохраняется.

Ляшко напомнил, что в Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «Дельта». По его словам, этот вирус заразнее других вариантов вируса SARS-CoV-2 и уже распространился в более чем 100 странах.

Глава Минздрава предполагает, что волна заболевания штаммом «Дельта» может дойти и до Украины, и вакцинация является единственным способом защититься.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля.

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от ковида. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет.

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