Три тысячи новых случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 26 сентября, в Украине выявили 3 007 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 640 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 952 пациентов, а 94 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 395 404 человек. Из них выздоровели 2 245 144 пациентов, а умерли 55 720 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.



Вчера провели 26 912 тестирований на коронавирус за сутки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.