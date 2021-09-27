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Три тысячи новых случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

27 сентября 2021, 08:14

Три тысячи новых случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 26 сентября, в Украине выявили 3 007 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 640 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 952 пациентов, а 94 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 395 404 человек. Из них выздоровели 2 245 144 пациентов, а умерли 55 720 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Вчера провели 26 912 тестирований на коронавирус за сутки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.

«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября

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