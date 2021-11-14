В Украине за сутки зарегистрировали 14,5 тысячи случаев COVID-19 и 403 смерти

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 14 490 человек. При этом 11 146 заболевших ранее выздоровели, 403 пациента умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев — 1069 детей и 135 медработников — 135. 4 881 пациента госпитализировали.



За сутки 145 241 человек был вакцинирован против COVID-19: одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы — 79 484 человека.



За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 217 639 случаев COVID-19, из которых выздоровели 2 631 240 человек, летальных случаев — 76 705.



С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу 12 187 559 человек, две дозы — 8 665 945 человек.