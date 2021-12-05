Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что готов к диалогу с украинской властью, но говорить он хочет лишь о «соседстве». Об этом Пушилин сказал в эфире российского пропагандистского канала «Соловьев Live».



«Нам в любом случае нужно садиться – говорить о соседстве правилах», – сказал глава группировки, отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По его словам, у «ДНР» есть предложения и компромиссы, но «это не разговор о едином государстве».



Ранее группировки «ДНР» и «ЛНР» под кураторством России требовали от украинского правительства предоставить отдельным районам Донбасса «особый статус». Он, среди прочего, подразумевает под собой вхождение региона в составе единой Украины.

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Накануне интервью на российском канале Пушилин получил от партии «Единая Россия» партбилет.



«ДНР» и «ЛНР» не являются сторонами переговоров Трехсторонней контактной группы. Украина официально говорит с Россией при посредничестве ОБСЕ.



