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Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу

05 декабря 2021, 09:35

Пушилин забыл, что «ДНР» требовала «особого статуса» Донбассу

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что готов к диалогу с украинской властью, но говорить он хочет лишь о «соседстве». Об этом Пушилин сказал в эфире российского пропагандистского канала «Соловьев Live».

«Нам в любом случае нужно садиться – говорить о соседстве правилах», – сказал глава группировки, отвечая на вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, у «ДНР» есть предложения и компромиссы, но «это не разговор о едином государстве».  

Ранее группировки «ДНР» и «ЛНР» под кураторством России требовали от украинского правительства предоставить отдельным районам Донбасса «особый статус». Он, среди прочего, подразумевает под собой вхождение региона в составе единой Украины.

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Накануне интервью на российском канале Пушилин получил от партии «Единая Россия» партбилет.

«ДНР» и «ЛНР» не являются сторонами переговоров Трехсторонней контактной группы. Украина официально говорит с Россией при посредничестве ОБСЕ.

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