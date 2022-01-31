Группировка «ДНР» ввела ограничение на посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита — теперь нужно предъявлять документы о вакцинации или перенесенной болезни.



Об этом говорится в «указе» главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Также, согласно изменениям, сокращается срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней.



Кроме того, запрещается проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием детей — только при наличии разрешения.



Новые ограничения вступают в силу с 10 февраля.



За все время пандемии «ДНР» признает 124 968 заболевших COVID-19. Из них 109 849 человек выздоровели, летальных случаев — 9 542. Продолжают болеть 5 577 пациентов.