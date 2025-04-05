Стадион «Шахтёр» в оккупированном Донецке медленно разрушается, находясь в полном запустении. Со времён захвата города российскими войсками объект не ремонтировался и был фактически заброшен. При этом по арене не было нанесено ни одного прямого удара — стадион разрушается из-за бездействия оккупационных властей.

После того как «Донбасс Арена» открылась в 2009 году и стала новым домом футбольного клуба «Шахтёр», стадион у парка Щербакова стал менее востребованным для больших матчей.



Стадион «Шахтёр» после этого использовался в основном как тренировочная база и место для матчей юношеских команд.

Теперь же футбольное поле полностью исчезло — на его месте заросли и земляные насыпи. С трибун демонтированы почти все сиденья, часть из них валяется рядом в мусоре. Электронное табло разбито.

Стадион «Шахтёр» в Донецке — это один из старейших спортивных объектов Украины, который имеет богатую историю и тесно связан с развитием футбола в регионе.

Стадион был построен в 1936 году и неоднократно реконструировался. До войны он оставался одним из старейших спортивных объектов региона. В 2000 году прошла масштабная реконструкция, в результате которой стадион получил современное на тот момент оборудование и инфраструктуру.

Использовался также для матчей молодёжных и юношеских команд, легкоатлетических соревнований и тренировок.

Стадион вмещает около 30 тысяч зрителей.



Оккупационные власти рядом «Шахтером» в районе парка им. Щербакова построили спорткомплекс «Динамо». Официально в Донецке отсутствует футбольная академия под названием «Динамо».

Основная футбольная академия «Динамо» имени Льва Яшина находится в Москве и имеет филиалы в различных городах России.