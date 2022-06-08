Работа кондитерской фабрики «Конти» в Константиновке остановлена. Персонал эвакуируют

Кондитерская фабрика «Конти» в Константиновка Донецкой области не работает уже неделю, сотрудников вывозят в другой регион. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники предприятия на условии анонимности.



По словам собеседников, произошла релокация производства из Константиновки в Черкасскую область в город Канев. О строительстве кондитерской фабрики в Каневе владелец «Конти» Борис Колесников сообщал в 2019 году.



Сейчас усилиями благотворительного фонда Колесникова происходит переселение работников «Конти» из Константиновки в Канев.



Также источники в «Конти» рассказали НД о сокращении заработной платы на предприятии. По словам одного из собеседников, зарплату урезали в несколько раз.



Константиновка находится недалеко от зоны активных боевых действий на Донбассе. Город регулярно подвергается обстрелам российских войск.



«Конти» является одним из крупнейших производителей сладостей в Украине. Из-за российского вторжения в 2014 году «Конти» уже потеряла кондитерские фабрики в Донецке и Горловке. Сейчас эти предприятия работают под «юрисдикцией» группировки «ДНР» и выпускают продукцию под торговой маркой «ДонКо».