Соль по цене мяса. Чем заменят продукцию «Артемсоли» после разрушения завода

Донбасская соль исчезла с полок магазинов. Фото: ГП «Артемсоль»

От «Артемсоли» практически ничего не осталось. Крупнейшее предприятие по добыче соли, которое снабжало ресурсом не только Украину, но и Европу, уничтожено в результате российского авиаудара. Ракеты попали в рудники и в помещения завода. Теперь надеяться на возвращение соли из Соледара на прилавки магазинов в ближайшее время нет смысла, но власти заявляют: без нее Украина не останется. Соль будут закупать за границей. «Новости Донбасса» решили разобраться, как отсутствие донецкой соли отразится на жизни украинцев.



«Артемсоль» — это 92% рынка в Украине

Госпредприятие «Артемсоль» перестало работать еще в апреле, когда в Донецкой области начались активные бои. В первое время продукция еще оставалась на полках магазинов и цена за пачку была стандартная — около 15 гривен за полтора килограмма. В последнюю неделю ситуация резко ухудшилась. Дешевую соль из Соледара буквально размели в магазинах. Сейчас купить можно либо очень дорогой продукт, например, розовую гималайскую соль. Либо уже привозную. В одном из магазинов Киева румынскую соль продают по 39 гривен за килограмм. В некоторых супермаркетах «Сильпо» можно найти остатки польской соли — по 23 гривны за кило. А в сети АТБ ввели ограничения: не более двух пачек в руки. Поэтому за солью по всей Украине выстраиваются огромные очереди, а в сети можно найти предложения обмена. Мешок «Артемсоли» за дизельное топливо.



Главная сложность в том, что «Артемсоль» была абсолютным монополистом. Завод покрывал 92% рынка в Украине. Более 50% выработки шло на экспорт в 15 стран. Среди них Молдова, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния, Австрия, Грузия, Армения, Азербайджан, страны Балтии. Поставки шли по железной дороге или через порты Дуная, Азовского и Черного морей. Продукцию из Донецкой области ценили за качество и невысокую цену, ведь месторождение соли в Соледаре практически неисчерпаемое. В январе – сентябре 2021 года выручка «Артемсоли» составила 43 миллиона гривен чистой прибыли, что почти в 6 раз превысило показатель за этот же период 2020 года.



Соль из Донецкой области экспортировалась в 15 стран. Фото: «Артемсоль»

Учитывая разрушения, которые нанесла «Артемсоли» «Точка-У», работать завод начнет нескоро. В Минобороны России, кстати, по традиции сообщили, что ударами высокоточных ракет и снарядов уничтожили не «Артемсоль», а склады боеприпасов. Только после такой «точности» большую часть предприятия нужно отстраивать заново. Пока в Донецкой области идут боевые действия, это невозможно. К тому же, Соледар еще не захвачен российскими войсками. Несложно спрогнозировать, что самые жестокие бои впереди.



«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Наша узловая станция "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливается. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Пока ведутся бои, придется замещать импортированной», — прокомментировал ситуацию «Вильному радио» и.о. директора ГП «Артемсоль» Виктор Юрин.



Он добавил, что пласты под землей защищены от снарядов и ракет. Если, конечно, российская армия не решит взорвать что-либо в самих соляных шахтах.



Альтернативу донецкой соли уже нашли

В тоже время украинские власти настроены довольно оптимистично и призывают не паниковать. В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что именно из-за ажиотажа в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль.



«Именно массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен!» — подчеркнули в Центре.



Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран также заявил, что дефицита соли не будет. По его словам, в Украине ее добывают не только в Донецкой области. Плюс — экспорт из-за границы.



«У нас есть месторождения под Дрогобычем, они варили раньше буквально 200 килограмм – это не так много. Сейчас говорил с председателем Львовской ОВА, они срочно консультируются со специалистами, технологами и экологами, чтобы максимально увеличить это количество. Также у нас есть Солотвино в Закарпатье, там действительно сложнее, чтобы шахты стали больше добывать, надо немного больше времени и ресурсов», — сказал Непран.



Он добавил, что торговые сети уже завезли 200 тысяч килограмм итальянской соли по 30 гривен за кило. Такую информацию Непран давал 26 мая. Прошло несколько дней, но полки магазинов по-прежнему пусты. Обещанной итальянской соли на них нет.



Издание Forbes тоже подчеркивает: дефицита не будет, но цена на соль подорожает. Главная проблема даже не в том, что ее нужно экспортировать, а в сложности самого процесса. Боевые действия, заблокированные порты, разрушенная инфраструктура и железнодорожные узлы — все это усложняет доставку.



Остановка «Артемсоли» привела к ограничениям на продажу соли в некоторых торговых сетях. Фото: Новости Донбасса

Тем не менее, соль украинцам нужна. Поэтому сеть АТБ планирует закупать ее в Турции. Корпорация Fozzy, в которую входят сети «Сильпо» и «Фора», нашла поставщиков в Польше, Румынии и Турции. Едет соль в Украину и из Дании. Пресс-служба «Сильпо» сообщает, что уже в июне в супермаркеты привезут 200 тонн. Такой объем планируют поставлять ежемесячно. По разным оценкам, цена на импорт будет выше примерно на 20%.



Также бизнес пытается переориентироваться на Дрогобычский солевыварочный завод, но его объемы мизерны по сравнению с «Артемсолью» — 360 тонн в год против 1,9 млн тонн. Даже при увеличении производства, как планируется, на 300 тонн в год, потребности на внутреннем рынке это не покроет.



Возможности добычи сосредоточены также в Днепровско-Донецком, Закарпатском и Прикарпатском бассейнах, но, чтобы наладить процессы, нужно время. А соль украинцам нужна сейчас. Причем, именно каменная. Например, для засолки подходит только такой вариант, ведь морская излишне минерализована. Кстати, Россия отобрала у Украины и эти месторождения. Сейчас оккупированы все источники морской соли — соленые озера, лиманы в Черном и Азовском морях.



Не стоит забывать, что соль необходима не только в пищевой промышленности. В первую очередь, это химия — краски, сода, соляная кислота, хлор, мыловарение, химикаты для производства стекла и бумаги. Немаловажно и использование соли при замерзании дорог и взлетно-посадочных полос. Конечно, последнее сейчас для Украины не особо актуально, но химическая промышленность должна работать. Как в ней будут закрывать потребности в соли, в Кабмине пока не сообщают.