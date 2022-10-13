Росіяни пошкодили понад 80% інфраструктури на звільнених територіях — Донецька ОВА

На звільнених територіях понад 80% цивільної інфраструктури пошкоджено російськими окупантами. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону 13 жовтня.



«Святогорськ, Лиман... понад 80% за двома громадами, це майже 50 населених пунктів. Житловий фонд, особливо приватні будинки, зруйновані так, що навіть не підлягають відновленню. Там, де ми можемо їх законсервувати, ми це робимо. Але руйнування та пошкодження інфраструктури загалом, і критичної інфраструктури дуже значні. Тому робота не припиняється ні вдень, ні вночі», — сказав Кириленко.



Також голова Донецької ОВА розповів про вбивства цивільних і військових — зараз експерти працюють над встановленням причин смерті загиблих. За його словами, окремо будуть встановлені смерті внаслідок бойових дій та обстрілів цивільного населення. Також буде окрема категорія людей, які загинули внаслідок катувань.



«Пов'язуватимемо це, щоб виявити причинно-наслідковий зв'язок між катівнями, виявленими в Лимані та Святогірську», — пояснив Кириленко.



Крім того, Кириленко розповів, що з 11 на 12 жовтня він вперше за кілька місяців надав доповідь, в якій було нуль поранених та загиблих. 12 жовтня 7 людей загинули , 13 було поранено.



«Сім людей загинули на центральному ринку в прифронтовій Авдіївці внаслідок танкового обстрілу. 13 людей було поранено, як по лінії фронту, так і на відстані від нього», — додав голова Донецької ОВА.

У деокупованих Святогірську та Лимані правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних осіб.



У Святогірську провели перепоховання тіл мешканців міста, які загинули під час обстрілів та під час окупації.



Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання у місті Лиман Донецької області.