Десять громад Донетчины останутся без отопления этой зимой

На свободных территориях Донецкой области в 15-ти громадах жилые дома будут отапливаться, еще в 10-ти громадах отопление будет подаваться в здравоохранительные учреждения и объекты социальной сферы, которые будут использоваться как пункты обогрева, остальные 10 громад останутся без тепла этой зимой — восстановить отопление пока что невозможно. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.



По словам Кириленко, активно ведется восстановление энергетической инфраструктуры: ремонтные бригады восстановили проходящую по Изюмщине газовую магистраль, которую российские оккупанты полностью уничтожили во время активных боевых действий. Благодаря усилиям ремонтных бригад Донбасс впервые с 23 мая имеет газоснабжение, отметил глава ОВА.



Он уточнил, что на территории области работают шесть газораспределительных станций, планируется запуск еще стольких же — сейчас на них ведутся ремонтные работы.



«Благодаря восстановлению газоснабжения мы можем ожидать, что в части области будет зимой централизованное отопление», — говорит Кириленко.



Так, отопление в домах будет в 15-ти громадах: Ильиновской, Дружковской, Часовоярской, Константиновской, Краматорской, Николаевской, Новодонецкой, Александровской, Славянской, Белозерской, Добропольской, Кураховской, Мирноградской, Покровской и Селидовской.



В 10-ти громадах отопление будет подаваться в учреждения здравоохранения и объекты социальной сферы, которые будут использоваться как пункты обогрева. Это касается Комарской, Великоновоселковской, Андреевской, Черкасской, Гродовской, Криворожской, Новогродовской, Очеретинской, Удачненской и Шаховской громад.



В 10-ти громадах в этом сезоне невозможно восстановить отопление. Отсутствие отопления затронет Бахмутскую, Звановскую, Северскую, Соледарскую, Торецкую, Угледарскую, Авдеевскую, Марьинскую, Лиманскую и Святогорскую громады.



Ориентировочная дата начала отопительного сезона — 1 ноября.



«Ориентировочно отопительный сезон в области начнется 1 ноября, однако все будет зависеть еще от погодных условий и ситуации на фронте», — сказал Кириленко.

Из местного бюджета Славянска Донецкой области выделено пять миллионов гривен на закупку топливных брикетов для жителей громады в отопительный сезон.



На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность обогреть дом в течение осенне-зимнего периода.