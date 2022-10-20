Десять громад Донеччини залишаться без опалення цієї зими

На вільних територіях Донецької області в 15-ти громадах житлові будинки опалюватимуться, ще в 10-ти громадах опалення подаватиметься до закладів охорони здоров'я та об'єктів соціальної сфери, які будуть використовуватися як пункти обігріву, решта 10 громад залишаться без тепла цієї зими — відновити опалення поки що неможливо. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.



За словами Кириленка, активно ведеться відновлення енергетичної інфраструктури: ремонтні бригади відновили газову магістраль, що проходить Ізюмщиною, яку російські окупанти повністю знищили під час активних бойових дій. Завдяки зусиллям ремонтних бригад Донбас уперше з 23 травня має газопостачання, наголосив голова ОВА.



Він уточнив, що на території області працюють шість газорозподільних станцій, буде запущено ще стільки ж — зараз на них ведуться ремонтні роботи.



«Завдяки відновленню газопостачання можемо очікувати, що частина області матиме взимку централізоване опалення», — каже Кириленко.



Так, опалення в будинках буде у 15-ти громадах: Іллінівської, Дружківської, Часовоярської, Костянтинівської, Краматорської, Миколаївської, Новодонецької, Олександрівської, Слов’янської, Білозерської, Добропільської, Курахівської, Мирноградської, Покровської та Селидівської.



У 10-ти громадах опалення подаватиметься до закладів охорони здоров'я та об'єктів соціальної сфери, які будуть використовуватись як пункти обігріву. Це стосується Комарської, Великоновоселківської, Андріївської, Черкаської, Гродівської, Криворізької, Новогродівської, Очеретинської, Удачненської та Шахівської громад.



У 10-ти громадах цього сезону неможливо відновити опалення. Йдеться про Бахмутську, Званівську, Сіверську, Соледарську, Торецьку, Вугледарську, Авдіївську, Мар’їнську, Лиманську та Святогірську громади.



Орієнтовна дата початку опалювального сезону – 1 листопада.



«Орієнтовно опалювальний сезон в області розпочнеться 1 листопада, проте все залежатиме ще від погодних умов та ситуації на фронті», — сказав Кириленко.

З місцевого бюджету Слов'янська Донецької області виділено п'ять мільйонів гривень на закупівлю паливних брикетів для мешканців громади у опалювальний сезон.



На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала змогу обігріти будинок протягом осінньо-зимового періоду.