Десять громад Донеччини залишаться без опалення цієї зими

20 жовтня 2022, 20:07

Десять громад Донеччини залишаться без опалення цієї зими

На вільних територіях Донецької області в 15-ти громадах житлові будинки опалюватимуться, ще в 10-ти громадах опалення подаватиметься до закладів охорони здоров'я та об'єктів соціальної сфери, які будуть використовуватися як пункти обігріву, решта 10 громад залишаться без тепла цієї зими — відновити опалення поки що неможливо. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

За словами Кириленка, активно ведеться відновлення енергетичної інфраструктури: ремонтні бригади відновили газову магістраль, що проходить Ізюмщиною, яку російські окупанти повністю знищили під час активних бойових дій. Завдяки зусиллям ремонтних бригад Донбас уперше з 23 травня має газопостачання, наголосив голова ОВА.

Він уточнив, що на території області працюють шість газорозподільних станцій, буде запущено ще стільки ж — зараз на них ведуться ремонтні роботи.

«Завдяки відновленню газопостачання можемо очікувати, що частина області матиме взимку централізоване опалення», — каже Кириленко.

Так, опалення в будинках буде у 15-ти громадах: Іллінівської, Дружківської, Часовоярської, Костянтинівської, Краматорської, Миколаївської, Новодонецької, Олександрівської, Слов’янської, Білозерської, Добропільської, Курахівської, Мирноградської, Покровської та Селидівської.

У 10-ти громадах опалення подаватиметься до закладів охорони здоров'я та об'єктів соціальної сфери, які будуть використовуватись як пункти обігріву. Це стосується Комарської, Великоновоселківської, Андріївської, Черкаської, Гродівської, Криворізької, Новогродівської, Очеретинської, Удачненської та Шахівської громад.

У 10-ти громадах цього сезону неможливо відновити опалення. Йдеться про Бахмутську, Званівську, Сіверську, Соледарську, Торецьку, Вугледарську, Авдіївську, Мар’їнську, Лиманську та Святогірську громади.

Орієнтовна дата початку опалювального сезону – 1 листопада.

«Орієнтовно опалювальний сезон в області розпочнеться 1 листопада, проте все залежатиме ще від погодних умов та ситуації на фронті», — сказав Кириленко.

З місцевого бюджету Слов'янська Донецької області виділено п'ять мільйонів гривень на закупівлю паливних брикетів для мешканців громади у опалювальний сезон.

На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала змогу обігріти будинок протягом осінньо-зимового періоду.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Люди
Павло Кириленко
Організації
Донецька ОВА
Інше
Війна Опалювальний сезон

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:33
У «ДНР» заявили про поранення жінки в Донецьку через обстріл
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
15:20
«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації
15:00
«ЛНР»: У ході обстрілу Брянки загинула людина, ще одна отримала поранення
14:59
Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині
14:32
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
14:07
На в'їзді до Севастополя посилюють перевірки транспорту
12:07
Що означає заява Суровікіна щодо Херсонщини, пояснили у британській розвідці
11:51
«ДНР» відкрила п'ять пунктів для оформлення російських паспортів
10:50
Окупанти вивозять з Енергодару награбоване — «Енергоатом»
10:01
У «ЛНР» заявили, що з 24 лютого загинуло понад 100 мешканців Луганщини
09:21
«ДНР» затримала жителя Маріуполя за звинуваченням у тероризмі
09:14
У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Новотроїцького: Є загиблий та поранені
Всі новини
20:07
Десять громад Донеччини залишаться без опалення цієї зими
19:19
Окупанти оцінили збитки, які завдали Маріуполю — понад 100 мільярдів гривень
18:39
Суд Чехії виправдав росіянина, якого звинувачують у причетності до анексії Криму
17:56
ЗМІ: Борис Джонсон може висунути свою кандидатуру на пост прем'єра Британії
17:51
Ексгумація в Лимані завершена: Виявлено тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ
17:39
У Краматорську почали підключати до газопостачання приватні будинки
17:33
У «ДНР» заявили про поранення жінки в Донецьку через обстріл
17:17
Україна звернулася до НАТО та ЄС із проханням надати енергетичне обладнання
16:39
Загроза наступу з території Білорусі зростає. Але мета — не Київ
16:34
Підозра в держзраді старості деокупованої Козачої Лопані може бути скасована
16:18
У Краматорську змінюють схему використання електросирени
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:58
Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс іде у відставку
15:43
РФ перекинула з Сирії в Україну систему ППО та понад тисячу військових — The New York Times
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
Всі новини
ВІДЕО
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
20 жовтня, 14:32
Військовий стан на анексованих територіях — головне за день ►
20 жовтня, 00:24
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації ►
19 жовтня, 18:56

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама