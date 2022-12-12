За минувшие сутки армия РФ убила 1 мирного жителя в Донецкой области, 3 — ранила

Вчера, 11 декабря, российские войска убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, еще 3 человека в области получили ранения.



Отмечается, что за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину 1252 мирных жителя погибли в Донецкой области и 2720 получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул глава администрации.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что освобождение украинских территорий Вооруженными силами Украины продолжится, когда это позволят погодные условия.