У російському Міноборони заявили, що продовжать війну проти України у 2023 році

У Росії збираються продовжувати війну проти України наступного року. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.



«Пріоритетні завдання на 2023 рік: продовжити проведення СВО до повного виконання завдань», — повідомив Шойгу.



Також Росія, на його думку, повинна реагувати на загрози «подальшого просування НАТО на схід». Для цього, серед іншого, планують:

провести маневри військ «Захід-2023»;

вивести на бойове чергування 22 пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс», «Авангард» і «Сармат»;

прийняти до складу авіаційних стратегічних ядерних сил три стратегічні ракетоносці Ту-160м;

наростити постачання гіперзвукових ракетних комплексів «Кинджал» і «Циркон»;

довести чисельність військовослужбовців за контрактом до кінця року до 521 тисячі осіб.