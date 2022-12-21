У російському Міноборони заявили, що продовжать війну проти України у 2023 році

У Росії збираються продовжувати війну проти України наступного року. Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
«Пріоритетні завдання на 2023 рік: продовжити проведення СВО до повного виконання завдань», — повідомив Шойгу.
Також Росія, на його думку, повинна реагувати на загрози «подальшого просування НАТО на схід». Для цього, серед іншого, планують:
- провести маневри військ «Захід-2023»;
- вивести на бойове чергування 22 пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс», «Авангард» і «Сармат»;
- прийняти до складу авіаційних стратегічних ядерних сил три стратегічні ракетоносці Ту-160м;
- наростити постачання гіперзвукових ракетних комплексів «Кинджал» і «Циркон»;
- довести чисельність військовослужбовців за контрактом до кінця року до 521 тисячі осіб.