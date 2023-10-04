У Харківській області чоловіки підірвалися на мінах — ДСНС

На Харківщині виявили тіло зниклого кілька днів тому чоловіка. Він загинув унаслідок підриву на міні. Також минулої доби через підрив на боєприпасі одна людина отримала поранення. Про це повідомила у Фейсбуці прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області.

«В Ізюмському районі сталося два нещасні випадки, пов'язані з підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях. У селі Вернопілля Оскольської громади у лісопосадці місцеві жителі виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними, він зник кілька днів тому. Ймовірно, натрапив на міну, яку залишили окупанти», — наголошується в повідомленні.

Інший випадок, за даними рятувальників, трапився ввечері 3 жовтня у полі біля села Андріївка. Там під час сільськогосподарських робіт знову вибухнув комбайн.

«55-річний комбайнер зазнав мінно-вибухової травми грудної клітки. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування», — зазначили в управлінні ДСНС.