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Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне

08 мая 2024, 23:10

Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне

Политика

В Еврокомиссии объяснили, что Евросоюз пока не отказался признавать Владимира Путина «президентом» России, поскольку по этому вопросу не пришли к консенсусу все государства-члены.

Общество

Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий. Однако мобилизоваться из тюрьмы не смогут: депутаты; часть топ-коррупционеров; виновные в тяжких преступлениях — например, в убийствах, изнасилованиях.

В городе Часов Яр до сих пор остаются 679 человек, которые не хотят эвакуироваться. По его словам, ситуация в Донецкой области остаётся тяжелой, а количество обстрелов увеличиваются с каждым днем.

В Крыму задержали 30-летнего жителя Керчи К. Симонова по подозрению в подготовке «теракта». Симонов якобы готовился подорвать железную дорогу, которую ВС РФ используют для транспортировки топлива на войну с Украиной. По словам источника, мужчину якобы завербовали спецслужбы Украины. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Ранее задержанный был судим за кражу и грабеж.

Российский военный, находящийся на заводе шампанских вин в оккупированном Бахмуте, рассказал, что смывает за собой в туалете шампанским из резервуара. Завод находится под землей. По словам военнослужащего, там нет воды.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин наградил военнослужащих российской армии различными наградами, среди которых были медали за захват городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области. Недавно Россия профинансировала ремонт расположенного здесь монумента советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. При этом также были добавлены памятники с боевиками «ДНР».

Боевые действия

Один человек погиб, четверо пострадали на оккупированной части Донецкой области вследствие боевых действий. Повреждены 11 жилых домов, линии электропередачи в Горловке и Красной Поляне.

В результате атаки на Харьков пострадали трое детей и двое взрослых. Было зафиксировано попадание на открытую местность на территории образовательного учреждения.

В Херсоне из-за российской атаки повреждены железнодорожный вокзал и железнодорожное полотно. Движение поезда №121/122 «Киев — Херсон — Киев» ограничили. Он будет доезжать до Николаева, а оттуда пассажиров в Херсон и обратно в Николаев будут доставлять автобусами.

Ночью Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, в результате падения обломков пострадали двое людей.

В оккупированном Луганске догорает нефтебаза после вечерней ракетной атаки. В результате удара пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, сообщил «Мнздрав ЛНР». Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также сообщается, что были повреждены линии электропередачи и газопровод.

Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области. Сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

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