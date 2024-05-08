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Головне за день: Ув'язнені зможуть мобілізуватись. РФ атакувала залізничний вокзал у Херсоні

08 травня 2024, 23:10

Головне за день: Ув'язнені зможуть мобілізуватись. РФ атакувала залізничний вокзал у Херсоні

Політика

 У Єврокомісії пояснили, що Євросоюз поки що не відмовився визнавати Володимира Путіна «президентом» Росії, оскільки з цього питання не дійшли консенсусу всі держави-члени.

Суспільство

 Верховна Рада ухвалила законопроект №11079-1 про мобілізацію деяких категорій. Проте мобілізуватись із в'язниці не зможуть: депутати; частина топ-корупціонерів; винні у тяжких злочинах - наприклад, у вбивствах, зґвалтуваннях.

У місті Часів Яр досі залишаються 679 людей, які не хочуть евакуюватись. За його словами, ситуація на Донеччині залишається важкою, а кількість обстрілів збільшується з кожним днем.

У Криму затримали 30-річного мешканця Керчі К. Симонова за підозрою у підготовці «теракту». Симонов нібито готувався підірвати залізницю, яку ЗС РФ використовують для транспортування палива на війну з Україною. За словами джерела, чоловіка нібито завербували спецслужби України. Порушено кримінальну справу щодо замаху на теракт. Раніше затриманий був судимий за крадіжку та пограбування.

Російський військовий, який знаходиться на заводі шампанських вин в окупованому Бахмуті, розповів, що змиває за собою в туалеті шампанським із резервуару. Завод знаходиться під землею. За словами військовослужбовця, там немає води.

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін нагородив військовослужбовців російської армії різними нагородами, серед яких були медалі за захоплення міст Авдіївка та Мар'їнка на Донеччині. Нещодавно Росія профінансувала ремонт монумента радянським солдатам, які загинули у Другій світовій війні. Також були додані пам'ятники з бойовиками «ДНР».

Бойові дії

 Одна людина загинула, четверо постраждали на окупованій частині Донецької області внаслідок бойових дій. Пошкоджено 11 житлових будинків, лінії електропередач у Горлівці та Червоній Поляні.

Внаслідок атаки на Харків постраждали троє дітей та двоє дорослих. Було зафіксовано попадання на відкриту територію біля освітнього закладу.

У Херсоні через російську атаку пошкоджено залізничний вокзал та залізничне полотно. Рух поїзда №121/122 «Київ – Херсон – Київ» обмежили. Він доїжджатиме до Миколаєва, а звідти пасажирів до Херсона і назад до Миколаїва доставлятимуть автобусами.

Вночі Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе та крилатими ракетами, внаслідок падіння уламків постраждали двоє людей.

В окупованому Луганську догоряє нафтобаза після вечірньої атаки. Внаслідок удару постраждали п'ятеро співробітників нафтобази, повідомив «МОЗ ЛНР». Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також повідомляється, що були пошкоджені лінії електропередачі та газопровід.

Підрозділи сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до міста Красногорівка Донецької області. Наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

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