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Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах

24 мая 2024, 23:28

Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах

Политика

Российский президент Владимир Путин, легитимность которого не признает Украина, заявил, что готов к переговорам. Во время пресс-конференции в Минске он заявил, что видит мирные переговоры с Украиной он видит по пунктам Стамбульского соглашения.  При этом он добавил, что нужно исходить из обстоятельств, которые сложились «на земле».

Во время встречи Путина и Лукашенко в Минске в аэропорту белорусского города Гомель приземлился самолет четверного президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, в Беларусь прилетел новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По информации источников Reuters, Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну на существующей линии фронта. Однако, если Запад и Киев не согласятся на эти условия, Путин будет продолжать наступление.

Права человека

Российские суд незаконно осудил четверых пленных украинских военнослужащих по обвинению «в покушении на убийство двух мирных граждан в Мариуполе». Начальника службы радиационной, химической и биологической защиты 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олега Колмычевского, гранатометчика подразделения Дмитрия Добровольского, наводчика станкового противотанкового взвода Александра Ромашина и водителя личного состава зенитно-ракетного взвода Владислава Кулыка лишили свободы на пожизненный срок.

Общество

На временно оккупированной территории Луганской области, в районе поселка Станица Луганская, горит более 100 гектаров леса. Так называемые пожарники «ЛНР» никак не могут потушить возгорание. Дымом охвачены населенные пункты Нижнетеплое и Петровка.

Боевые действия

Представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко сообщил, что силы обороны Украины остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

По данным DeepState, российские войска продвинулись вблизи поселка Очеретино Донецкой области. Также продолжаются бои в городе Волчанск Харьковской области, городе Красногоровка, селах Берестовое, Клещиевка и Уманское на Донетчине.

За пятницу, 24 мая, российские войска убили трех человек в Донецкой области, еще 2 ранили. Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, под ударами армии РФ оказались Бахмутский, Краматорский и Покровский районы.

Во время удара России по Харьковской области 23 мая погибли семеро человек, еще 21 человек пострадал, разрушена типография и сожжено 50 000 книг.

Оккупационная армия РФ ежедневно атакует село Макеевка Луганской области, используя различную технику. Несмотря на удары россиян, местные жители не хотят выезжать из опасного населенного пункта, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Три человека пострадали в результате обстрела Петровского района оккупированного Донецка. Повреждены пять домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также здание загса в Петровском районе.

Украинские БПЛА повредили загоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ»23 возле города Армавир в Краснодарском крае РФ. Станция входит в систему РФ раннего предупреждения о ракетном ударе. Удары, в частности, пришлись по административным зданиям для размещения персонала и управления этой РЛС.

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