Головне за день: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Путін знову говорить про переговори

Політика



Володимир Путін, президентську легітимність якого не визнає Україна, заявив, що готовий до переговорів. Під час пресконференції в Мінську він сказав, що бачить мирні переговори з Україною за пунктами Стамбульської угоди. При цьому додав, що потрібно виходити з обставин, які склалися «на землі».



Під час зустрічі Путіна та Лукашенка у Мінську в аеропорту білоруського міста Гомель приземлився літак четверного президента України Віктора Януковича. Крім того, до Білорусі прилетів новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов.



За інформацією джерел Reuters, Путін готовий до переговорів про припинення вогню та заморозити війну на нинішній лінії фронту. Однак якщо Захід та Київ не погодяться на ці умови, Путін продовжуватиме наступ.



Права людини



Російський суд незаконно засудив чотирьох полонених українських військовослужбовців за звинуваченням «у замаху на вбивство двох мирних громадян у Маріуполі». Начальнику служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту 37-го окремого мотопіхотного батальйону «Запоріжжя» 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Олегу Колмичевському, гранатометнику підрозділу Дмитру Добровольському, навіднику станкового протитанкового взводу Олександру Ромашину та водію особового складу зенітно-ракетного взводу Владиславу Кулику присудили довічне позбавлення волі.



Суспільство



На тимчасово окупованій території Луганської області неподалік селища Станиця Луганська горить понад 100 гектарів лісу. Так звані пожежники «ЛНР» ніяк не можуть загасити пожежу. Димом охоплені населені пункти Нижньотепле та Петрівка.



Бойові дії



Представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко повідомив, що сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.



За даними DeepState, російські війська просунулися поблизу селища Очеретине Донецької області. Також тривають бої у місті Вовчанськ Харківської області, місті Красногорівка, селах Берестове, Кліщіївка та Уманське на Донеччині.



За п'ятницю, 24 травня, російські війська вбили трьох людей на Донеччині, ще 2 поранили. Як повідомили у прокуратурі Донецької області, під ударами армії РФ опинилися Бахмутський, Краматорський та Покровський райони.



Під час удару Росії по Харківській області 23 травня загинули семеро людей, ще 21 особа постраждала, зруйновано друкарню та спалено 50 тисяч книг.



Окупаційна армія РФ щодня атакує село Макіївка Луганської області із застосуванням різної техніки. Незважаючи на удари росіян, місцеві жителі не хочуть виїжджати із небезпечного населеного пункту, – повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Троє людей постраждали внаслідок обстрілу Петрівського району окупованого Донецька. Пошкоджено п'ять домобудівель у Петрівському районі Донецька та Микитівському районі Горлівки, а також будівлю РАГСу у Петрівському районі.



Українські БПЛА пошкодили загоризонтну станцію радіолокації «Воронеж-ДМ»23 біля міста Армавір у Краснодарському краї РФ. Станція входить до системи РФ раннього попередження про ракетний удар. Удари, зокрема, припали на адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління цієї РЛС.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.