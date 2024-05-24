Готов ли Путин к прекращению огня в Украине: Reuters сообщил о планах главы Кремля

Владимир Путин хочет заморозить войну. Фото: РИА новости

Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну на существующей линии фронта. Об этом Reuters рассказали четыре источника.



Отмечается, что глава Кремля готов прекратить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта. Однако, если Запад и Киев не согласятся на эти условия, Путин будет продолжать наступление.



«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — чтобы заморозить войну», — сказал изданию один из источников.



По информации источников, Путин сейчас согласился бы остановку войны. По его мнению, успехов в войне достаточно, чтобы выдать их российскому народу как победу.



«Он (Путин – ред.) скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда», — сказал один из них.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters отметил, что РФ готова к переговорам — но только ради достижения своих целей, также он уточнил, что РФ «не хочет вечной войны».



Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что планов взятия Харькова у российской армии на сегодняшний день нет.